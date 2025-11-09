Сборная Северной Кореи выиграла чемпионат мира по футболу, разгромив в финале Нидерланды. Женский турнир U-17 прошел в Марокко

Сборная Северной Кореи по футболу уверенно завоевала титул чемпионов мира среди женщин до 17 лет, разгромив дебютантов турнира команду Нидерландов со счетом 3:0. Финальный матч прошел на Олимпийском стадионе в Рабате, Марокко, а все три гола были забиты северокорейскими игроками уже в первом тайме.

Видео дня

С первых минут финала чемпионы старались доминировать и сразу атаковали голландскую оборону. На 14-й минуте счет открила Ким Вон-сим, вскоре после чего Пак Рё-ёнг удвоила преимущество, а перед перерывом третий гол забила Ри Уи-гён. Турнирный бомбардир Ю Чон-хян не потребовался для итоговой победы — команда полностью контролировала игру.

На пути к финалу Северная Корея показала впечатляющую форму: 6:1 против хозяек турнира Марокко, 5:1 против Японии и 2:0 в полуфинале с Бразилией. Таким образом, команда выиграла все свои матчи в нокаут-раунде и стала лишь второй в истории страной после Японии (2014), выигравшей все поединки на пути к титулу.

Сборная Северной Кореи стала двукратным подряд обладателем титула и четвертым разом в истории, выигрывая чемпионаты мира среди девушек до 17 лет (2008, 2016, 2024 и 2025 годы). В этом году турнир проводился впервые ежегодно вместо двухлетнего формата, чтобы дать больше возможностей юным футболисткам.

Игроки северокорейской команды также получили все основные индивидуальные награды. Ю Чон-хян стала лучшим игроком турнира и его лучшим бомбардиром с 8 голами, а Ким Вон-сим заработала серебряные награды за лучшие показатели — 7 забитых мячей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!