Сборная Грузия выгнала главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций

Сборная Грузии по футболу уволила главного тренера Вилли Саньоля за несколько дней до очередного матча Лиги наций против Украины. Новым наставником национальной команды назначен грузинский специалист Рамаз Сванадзе, который подписал контракт до конца 2028 года.

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Сванадзе сменил на посту главного тренера 49-летнего француза, работавшего с национальной командой с февраля 2021 года.

За время руководства Саньоля сборная Грузии провела 57 матчей и добилась наиболее значимого успеха в своей истории. В 2024 году команда впервые квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы. На Евро грузины сумели выйти из группы и пробились в число 16 сильнейших сборных турнира.

До назначения в национальную команду Сванадзе возглавлял молодежную сборную Грузии U-21. Под его руководством молодежка дважды участвовала в финальной стадии чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

После перехода специалиста в главную команду его обязанности в молодежной сборной временно возьмет на себя ассистент Георгий Адамия. Он будет руководить командой в трех оставшихся матчах отборочного цикла.

В официальном заявлении Федерация футбола Грузии поблагодарила Вилли Саньоля за годы работы с национальной командой.

"Спасибо Вилли Саньолю за каждую минуту, проведенную в сборной Грузии, и за эмоции, которые мы пережили вместе на этом историческом пути", – говорится в сообщении федерации.

Сванадзе дебютирует во главе национальной команды уже в ближайших матчах Лиги наций. Одним из первых испытаний для нового тренера станет встреча со сборной Украины.

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 19:00 по киевскому времени. Уже известно, где в Украине можно будет бесплатно посмотреть эту игру.

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