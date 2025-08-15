Вылет без резервов: у 'Шахтера' нет глубины состава для еврокубков? Тактический обзор матча ЛЕ против 'Панатинаикоса'

В 3-м раунде отбора Лиги Европы "Шахтер" смог сдержать натиск "Панатинаикоса" во время игры, но оказался слабее в серии пенальти. Очень изнурительный матч, который опускает горняков в Лигу конференций, пока без гарантии попадания в Этап лиги. Какая же огромная проблема неподконтрольна даже Турану настолько, что может помешать дальнейшим евроуспехам? Рассказывает OBOZ.UA.

Стартовые составы

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Марлон, Алиссон, Элиас, Невертон

"Панатинаикос": Дронговски, Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос, Чиривелья, Черин, Максимович, Пеллистри, Свидерски, Тете

Первый тайм. Очень много осторожности

Против достаточно сложного и компактного соперника "Шахтер" выходов с большими проблемы в составе - отсутствуют ключевые бразильцы, нет сильной глубины. Даже заявку заполнить полностью не удалось. "Панатинаикос" продолжил свой стиль массированного пребывания на чужой половине. Туран подготовил команду к такому развитию событий и через 4-4-2 уже с первых минут удавалось закрывать греков от продвижения между линиями. В ответ действовала та же схема, более подвижная и с плотным прессингом на игрока с мячом.

Без Кевина надо было найти другой способ приближаться к воротам. Основным направлением стал правый фланг Алиссона, даже Педро преимущественно переводил на другого бразильца. Много беговой работы было у Бондаренко: при попытках расшатать ряды соперников, мяч гоняли с фланга на фланг именно через него. Именно во время таких переводов он решил добавить новинку в развитие событий и попытался прицельно пробить с малой дистанции - удар заблокировали. Добивал Педро Энрике и мяч прошел возле девятки.

На 27-й минуте зеркальными моментами футболисты проверили вратарей на навесах, реакция без проблем. Чувствовался очень медленный темп, в котором цена ошибки была рассказана тренерами еще в раздевалке. Ни украинцы, ни греки никуда не спешили, надо было дойти до верного. От первого матча не осталось совсем ничего, даже бразильцы не бежали. Этому было объяснение: организованный и легкий защитный футбол соперника, где четырем защитникам предшествовали по 2 футболиста подстраховки.

Оформилась целая тенденция атаки на атаку. Какая-то команда выходит выше, бьет - и дает возможность для контратаки, после которой идет ответный удар. Поочередно так делали и "Шахтер", и "Панатинаикос". После таких коротких взрывных моментов все начиналось заново. Временами греки подключали прессинг, но тот длился недолго - экономнее было придержать ресурсы на боевитые последние минуты. Бондар как-то издали проверил реакцию голкипера, но тот был готов. Нужно было заносить мяч в ворота едва ли не с линии, другие варианты не работали.

Первый тайм прошел без опасных моментов, за 45 минут команды не удосужились дать остроты. Мог стать героем Невертон, перед перерывом вингер классно разобрался с защитником и забил первый гол противостояния, но его отменили из-за офсайда. Именно тот пример, как надо бы было забивать в этом матче - и как мы будем вспоминать этот момент весь остаток матча!

Второй тайм. Две красные карточки (не)прибивают "Шахтер"

Первыми тенденцию к медлительности оставили греки: Свидерский попытался ударить головой первым же касанием после раздевалки. Именно они захватили такую важную инициативу, которую не отдавали очень долго. На нашем дебютном стандарте вратарь "Панатинаикоса" вырубил Марлона коленом, вопрос малой скамейки запасных едва не активизировался на 53-й минуте - к счастью, не понадобилось. Тем временем горняки продолжали собирать карточки, центральная зона села на желтых.

С каждой минутой организованность афинян росла, а их защита идеально держала одну линию. Лидером обороны стал Кацирас: латераль закрывал продвижение Невертона и его адресные передачи, что усложняло работу для и без того зажатого Элиаса. Хорошо, что фланговый бразилец не чурался пробивать сам, мяч постоянно был рядом с целью, но не в сетке. А вот у наших защитников возникало все больше брака в момент количественной нехватки футболистов, только Ризнык спасал перехватами и выбиваниями.

Красота и польза появились с динамикой, когда "Шахтер" отказался от медленных растяжек соперника по полю. Бразильцы из-за собственных сильных качеств находили пространство и били из-за пределов штрафной. В ответ по-прежнему возникали новые опасные контрвыпады, вынуждая Ризныка в одиночку спасать. Ставки повышались тем сильнее, чем ближе была последняя минута тайма. В этом матче как никогда был важен Бондаренко - и подключение в атаку, и первая линия защиты. Опорник базировался на поле едва ли не форвардом, исполняя роль Траоре с неожиданными пасами и еще одним адресатом для передачи вперед.

Показательный момент - тренеры тянули с заменами. Им надо было не усилить свой состав, а подстроиться под чужой. Когда игроки "Шахтера" начали уставать и давали больше брака, Туран ждал. И дождался: у греков аж на 76-й минуте вышли двое форвардов. Отсутствие усиления едва не вынесло приговор - удаление Очеретько, подкрепленное красной и для Турана. Но в меньшинстве взорвались бразильцы: они взялись спасать игру и за 15 секунд могли забивать трижды! Мяч упорно не шел в ворота у каждого, влетая в стойку или даже технику где-то за полем. Так мы дошли до экстра-таймов, где все еще ждали обновления.

Дополнительные таймы. Похоже, "Шахтер" не имеет достойного усиления

На новые таймы "Панатинаикос" побежал с дополнительными силами и новыми заменами. Мы же продолжали как есть, несмотря на ощутимую усталость. Но похоже, что "Шахтер" просто остался без достойного усиления именно в атаку. Только на 101-й мы увидели выход Назарины вместо Азарова - и тот для обороны. Отбиваться вдесятером было лишним, бразильцам надо было сначала забить. Фланг Алиссона был главным для командных атак, тогда как слева Невертон должен был все решать сам. Движения были настолько активными, что останавливать украинцев удавалось только фолами на карточку. Но все равно состав оказался ограниченным, что очень плохо.

Последние 15 минут - тяжелые и изнурительные, но как же классно играл "Шахтер" вдесятером! При любой паузе донецкие игроки падали на газон для быстрого отдыха. Мы снизили скорости и с выходом Шведа все равно надеялись оставить ворота сухими. В этот период было еще больше жесткости, выбросов в последний момент и на табло остались нули. Серия пенальти - пижонство. Увы, ставка на игры разума была излишней и даже сейв Ризныка не позволил зацепиться за ЛЕ.

0:0 (пен. 3:4) - "Шахтер" вылетает в плей-офф Лиги конференций после сложнейшего матча против греков. Это был настоящий вызов и команда не показала красивого футбола, а включение в конце опоздало. Далее горняков ждет швейцарский "Серветт". Однако есть большой негативный привкус от таблицы коэффициентов УЕФА: во вторых матчах 3-го этапа только горняки положили 0.5 балла в копилку. Но общий итог раунда плохой.