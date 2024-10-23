Видел нападение террористов и женился на титулованной гимнастке-красавице: самому быстрому украинцу, выигравшему Олимпиаду, исполнилось 75 лет

20 октября 75-летний юбилей отпраздновал один из лучших спринтеров всех времен Валерий Борзов. На Олимпийских играх 1972 года украинец удивил многих, когда выиграл "золото" на двух самых быстрых дистанциях, оставив позади представителей США, а затем стал свидетелем того, как палестинские террористы пробрались в деревню атлетов.

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По поводу дня рождения легендарного бегуна OBOZ.UA вспомнил интересные подробности его жизни и спортивной карьеры.

БЕГ С ТРУБОЧКОЙ. Будущий олимпийский чемпион родился 20 октября 1949 в городе Самбор Львовской области, где на тот момент служил его отец-военный. После отставки Борзову-старшему предложили работу в Новой Каховке, и семья переехала в Херсонскую область, где маленький Валерий и начал заниматься легкой атлетикой.

В 12 лет перспективного парня, который даже, гоняя со сверстниками в футбол, развивал поразительную скорость, увидел детский тренер Борис Войтас. Он распознал в Борзове талант спринтера и принялся тренировать его самостоятельно.

Рассказывали, что наставник заставлял парня делать довольно необычное упражнение: бежать с бумажной трубочкой в зубах. Если она была скомкана, то спортсмен перенапрягался. А дело в том, что напряжение на лице передается на мышцы шеи и плеч и часть энергии тратится впустую.

В 16 лет Валерий стал чемпионом СССР среди юношей, но, говорили, еще сомневался, готов ли полностью сосредоточиться на карьере в профессиональном спорте. Однако после школы Войтас подтолкнул бегуна к переезду в Киев, где Борзов поступил в Киевский институт физкультуры, а его наставником стал известный тренер и ученый Валентин Петровский, который сделал украинца лучшим спринтером мира.

"Чтобы Валерий Борзов пробежал 100 метров в 10 секунд, целый коллектив ученых вел поиск, похожий на работу, скажем, конструкторов автомобиля или самолета. Ну а когда модель бегуна "Борзов-70" была математически рассчитана и научно обоснована, мы стали наши цифровые выкладки претворять в жизнь", – признавался позже Петровский.

Поэтому уже в 19 лет Борзов становится трехкратным чемпионом Европы среди юниоров, а в августе 1969 года выигрывает взрослый чемпионат СССР на 100-метровке в Киеве. Но был разочарован судейством. Ведь уверен, пробежал со временем 10,0: "Думаю, что мой результат был даже лучше. Но судьи не поверили, что можно пробежать стометровку меньше чем за 10 секунд".

В том же году Валерий становится лучшим в Европе на своей коронной дистанции и понемногу приближается к тому, чтобы дать бой американским спринтерам, считавшимся тогда мировыми лидерами.

Летом 1970 года Борзов участвует в легкоатлетическом матче СССР – США и впервые оставляет за спинами сильнейших на тот момент американцев, давая понять, что борьба на Олимпиаде-1972 будет очень напряженной.

"Победа американцев во время матчевой встречи в Беркли, а также на еще нескольких менее значимых стартах. Правда, накануне Игр тренеры, чтобы лишить меня лишнего эмоционального напряжения, ставили скромную, но вполне реалистичную и одновременно непростую задачу – выйти в финал. Мысль о том , что буду переписывать историю, у меня в голове не было", – вспоминал потом будущий чемпион.

ЗОЛОТОЙ МЮНХЕН. Долгое время победу украинца на Олимпиаде в Мюнхене-1972 в забеге на 100 метров принято было называть неожиданной, ведь совладельцы мирового рекорда (9,9 с), фавориты из США Эдди Харт и Рэй Робинсон неправильно установили на своих будильниках европейский пояс. старт отборочного забега

Но Борзов на тех Играх находился в такой фантастической форме, что и титулованным американцам было бы несладко, если бы он находился на соседней дорожке. Однако случилось, как случилось. И сам Валерий чуть не опоздал на свой отборочный старт. Ведь перед четвертьфиналом официальное лицо сообщило бегунам и тренерам, что программа задерживается на 40 минут.

Эдди с Рэем решили, что еще успевают заехать в олимпийский поселок и оттуда вернуться, а украинец остался на стадионе – зашел в тоннель, из которого обычно выходят футболисты, прилег на мать и немного вздремнул.

"Я прилег отдохнуть на 10-15 минут. И тут тренер увидел на табло, что объявляется мой забег! Я быстренько направился на стадион. Хотя нам мешали полицейские, все же удалось прорваться. Выбежал на арену и увидел, что знакомый стартер показывает один палец. Это значит, что до старта минута! Я успел за это время добраться до своей дорожки. Разумеется, стартовал без разминки. Но в этом забеге я показал лучший результат за время выступлений на Олимпийских играх – 10,07", – рассказывал Борзов СЭ.

А вот американцы из-за этого недоразумения на свой забег не успели, им оставалось только наблюдать, как другие разыгрывают столь желанные награды.

На следующий день в полуфинале Валерий на полтора метра опередил всех соперников, а через два часа вышел на медальный забег, где его соперниками были американец Роберт Тейлор, Ли Миллер и Макс Фрей из Ямайки, Дитер Хиршт из ФРГ, Гарри Кроуфорд из Тринидада, Зенон Новош из Польши и Александр Корнелюк из СССР.

Стадион был переполнен. Буквально на одном дыхании Борзов пролетел эти 100 метров, показал время 10,14, а на финише настолько был уверен в своей победе, что позволил себе поднять обе руки. Но на пресс-конференции один из журналистов переспросил Валерия, может ли он считать себя самым быстрым человеком на планете, если в отборочном забеге не выступали Харт и Робинсон?

Борзов ответил репортеру, что имеет на руках уже говорящую саму за себя золотую медаль Олимпийских игр. А потом доказал свою силу на 200-метровке, обойдя на финише трех американцев и установив новый рекорд Европы – 20 секунд, хотя сначала на табло высветилось 19,99.

А в разговоре с журналистами уже украинец задал неудобный вопрос тому же репортеру: считает ли он Борзова самым быстрым человеком в мире, если он победил на дистанциях 100 и 200 метров? И потом вспомнил, как представитель СМИ немного смутился, но подтвердил его правоту.

На самом деле вторую индивидуальную дистанцию, 200 метров, Борзов бежать не собирался: "Меня упросили тренеры. Мол, пробеги максимально сильно, чтобы завоевать какие-то очки в командный зачет. А пробег так, что выиграл "золото". Причем после 130 метров выигрывал уже достаточно ощутимо" и на финише немного скинул обороты, поднял руки вверх. И потерял какие-то доли секунды. Кроме того, не было электронной фиксации времени на старте и добавились лишние три десятых секунды. Мои итоговые 19,99 округлили до 20. Заберите все лишнее и даже не знаю, что могло получиться".

Также в Мюнхене Валерий завоевал серебряную олимпийскую медаль в эстафете 4х100 м. И стал знаменосцем сборной СССР на закрытии летних Игр-1972 в Мюнхене. Но самое главное, что 22-летний украинский спринтер переписал историю, стал первым в истории "белым" человеком, которому удалось выиграть олимпийское золото в беге на 100 метров.

Кстати, на одной из пресс-конференций в Германии, когда журналист сказал, что Борзов представляет Россию, бегун его исправил: "Нет, я представляю Украину, Киев". "При этом ни одного политического подтекста в эти слова я тогда не вкладывал", – позже вспоминал легкоатлет, но и его ответ очень поразил украинскую диаспору в Северной Америке.

ВСТРЕЧА С ТЕРРОРИСТАМИ. В том же Мюнхене Валерий стал свидетелем трагедии, когда палестинские террористы проникли в олимпийский поселок и захватили представителей сборной Израиля – двоих убили в корпусе и еще 9 заложников погибли в ходе неудачной спасательной операции на аэродроме.

В ночь нападения Борзов как раз не мог заснуть после финала и, чтобы не мешать своим коллегам, которым еще предстояло соревноваться, вышел погулять. Израильский корпус находился в 50 метрах от того места, где жили советские спортсмены. И тогда спринтер увидел, как через забор прыгали люди в спортивной одежде с автоматами.

Валерий поначалу не понял, что происходит. Только позже стало известно, что это были террористы: "Утром на высоких точках поселка стояли военные с оружием, пулеметами и военной техникой. Когда все узнали о теракте с погибшими, начали собираться наблюдатели. Это была странная картина. Люди гибли, террористы бегают по балконам, а прохожие смотрят, как на кино. Это до сих пор меня удивляет".

ЛЮБОВЬ ИЗ МОНРЕАЛЯ. Казалось, что впереди у Борзова еще много побед. И поначалу так оно и было – с 1975 по 1977 год он трижды подряд выигрывает звание чемпиона Европы на короткой дистанции 60 м в закрытых помещениях. Но через некоторое время украинского бегуна начали преследовать повреждения.

На Олимпийские игры-1976 в Монреаль спринтер приехал после тяжелой травмы и ограничился двумя бронзовыми наградами – на фирменной 100-метровке и в эстафете 4х100 м. Но все равно был лучшим из европейцев. Также в Канаде произошло событие, которое стоило всех медалей – встреча с будущей женой, четырехкратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Людмилой Турищевой.

По словам Борзова, заочно они были знакомы давно: читали друг о друге, видели по телевизору. Но лично познакомились на Олимпиаде благодаря тренеру: "Он как-то подошел ко мне и сказал: "Валерий, обрати внимание: вот та девушка еще не замужем, но серьезна". Именно такую я и хотел себе найти. Это произошло во время спортивных соревнований в Монреале" .

За что я полюбила Борзова? За честность, покой, уверенность в своих силах и голубые глаза. Мы познакомились задолго до Олимпиады. Но тогда встречались очень редко. Из-за постоянных тренировок и соревнований не хватало времени даже на обучение. А вот там, в Монреале, я уже твердо знала, что по окончании Игр завершу свои спортивные выступления. Поэтому когда Валерий предложил пойти в кино (в поселке был кинотеатр), я подумала: "А почему нет?". С этого все и началось. Потом мы еще раз встретились, долго говорили. Но именно тогда, в Монреале, посмотрели друг на друга другими глазами", – вспомнила Турищева.

Легендарный бегун уже не помнит подробностей признания: "Кажется, Людмила Ивановна первая мне намекнула: мол, пора уже "вносить предложения". Потому что я увлекался спортом, а о тех "предложениях", забыл…"

Брак двух чемпионов оказался очень счастливым и длится уже больше 47 лет. Дочь пары сначала тоже подавала надежды в легкой атлетике, но потом увлеклась флористикой. И уже много лет живет с мужем и детьми в Канаде.

ВСТРЕЧА С БРЕЖНЕВЫМ. В отличие от многих спортсменов Борзов был готов к завершению карьеры. Ведь под руководством своего тренера и Петровского провел обширную исследовательскую работу, итоги которой сформулировал диссертации и успешно ее защитил. И уже в 1977 стал кандидатом педагогических наук. А после прощания с дорожкой поднимался уже по другим карьерным ступеням.

Благодаря своим победам в Мюнхене в 1972 году Борзов лично встретился с руководителем СССР Леонидом Брежневым, а также хорошо знаком с первым секретарем ЦК КПУ Владимиром Щербицким, который был неравнодушен к спорту. И именно руководителю советской Украины принадлежала идея профессионального спортсмена с организаторскими способностями подготовить руководителя спорта Украины.

"Щербицкий готовил меня к этой роли. Я прошел соответствующую подготовку на молодежном уровне. В частности, был секретарем ЦК комсомола, где занимался спортом и международными связями. Затем стал заместителем председателя Спорткомитета Украины, а впоследствии его председателем и министром спорта Украины", – рассказывал Борзов.

В 1991 году Валерий Борзов стал первым министром по делам молодежи и спорта независимой страны и первым главой Национального Олимпийского комитета. Также бывший бегун был народным депутатом двух созывов и 16 лет возглавлял Федерацию лёгкой атлетики.

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