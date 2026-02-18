Самая сексуальная спортсменка Олимпиады-2026 'разделась' после финиша и может получить 1 млн долларов. Видео

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам, которая получила неофициальный титул самой сексуальной атлетки Олимпиады-2026, после победного заезда на Играх расстегнула молнию на комбинезоне прямо за финишной чертой. Под формой сборной оказался логотип спонсора, а потенциальный доход спортсменки от контрактов может превысить 1 млн долларов.

Во время Игр в Милан Лердам выиграла дистанцию 1000 метров. Сразу после пересечения линии она открыла молнию на комбинезоне национальной команды, экипированной брендом Fila, продемонстрировав спортивный бюстгальтер Nike.

Фото с открытой молнией появилось в Instagram-аккаунте Nike, у которого 298 млн подписчиков.

Аудитория спортсменки в соцсетях продолжает расти. На Instagram на нее подписаны более 6 млн пользователей, в TikTok около 2,7 млн. Дополнительное внимание к ней привлекает и отношения с американским блогером Джейк Пол.

Главный редактор издания Quote Мейндерт Шут в комментарии для NOS отметил, что спортсменка может зарабатывать около одного цента за подписчика за один рекламный пост. При аудитории в 6 млн это составляет примерно 60 тыс. евро за публикацию.

Основатель агентства Branthlete Фредерике де Лат заявила, что сумма может быть выше: "Я думаю, что в случае Лердам это скорее 75–100 тысяч евро". По ее оценке, спортсменка уже перешла к более крупным и долгосрочным контрактам. Она добавила, что при попытке сотрудничества с ее менеджментом "счет шел на сотни тысяч", а соглашение с Nike может превышать 1 млн.

