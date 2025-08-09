Самая сексуальная каратистка Украины вернулась после беременности и сотворила сенсацию на Всемирных играх-2025. Как сейчас выглядит Анжелика Терлюга
Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга, обладающая неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, сенсационно завоевала "серебро" Всемирных игр-2025, которые проходят в Китае. Наша соотечественника в весовой категории до 55 кг в полуфинале драматично победила представительницу Китая Юй Чунь Вей, а затем уступила немке Майе Битш.
Для 33-летнй одесситки это стало первой наградой после знакового события в жизни, прервавшего карьеру.
В декабре 2024 года спортсменка впервые стала мамой, родив от своего мужа - тренера Владимира Зарецкого – дочь Николь.
