Самая сексуальная каратистка Украины вернулась после беременности и сотворила сенсацию на Всемирных играх-2025. Как сейчас выглядит Анжелика Терлюга

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга, обладающая неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, сенсационно завоевала "серебро" Всемирных игр-2025, которые проходят в Китае. Наша соотечественника в весовой категории до 55 кг в полуфинале драматично победила представительницу Китая Юй Чунь Вей, а затем уступила немке Майе Битш.

Видео дня

Для 33-летнй одесситки это стало первой наградой после знакового события в жизни, прервавшего карьеру.

В декабре 2024 года спортсменка впервые стала мамой, родив от своего мужа - тренера Владимира Зарецкого – дочь Николь.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться свежими фотографиями украинской каратистки.

Ранее Терлюга произвела фурор своими фотоотчетом из Коста-Рики. Каратистка из Одессы выложила фото и видео отпуска в Instagram, собрав массу восторженных отзывов поклонников.

Отметим, что Терлюга любит отдыхать в жаркой Малайзии. Украинка похвасталась своими фотографиями с тропических пляжей, вызвав бурные эмоции у подписчиков.

