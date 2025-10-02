'Не хочу соревноваться с русскими': звезда сборной Швеции выступила против РФ на Олимпиаде-2026

Звездная шведская лыжница Линн Сван выступила против допуска россиян к Олимпийским играм 2026 года. 25-летняя спортсменка выразила недовольство тем, что на фоне войны в Украине, которую продолжает вести РФ, сейчас обсуждается вопрос участия представителей страны-агрессорки на турнире в Милане.

Об этом Сван заявила в интервью изданию Expressen. По словам многократной победительнице этапов Кубка мира, она готова рассмотреть бойкота ОИ-2026 в случае допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, лыжница подчеркнула, что РФ отказывается от каких-либо мирных переговоров.

"Бойкот ОИ-2026? Если вы спрашиваете меня здесь и сейчас, то я отвечу, что не хочу соревноваться с русскими. Ситуация в мире не изменилась, поэтому мне неприятно, что у кого-то вообще есть сомнения в вопросе отстранения РФ. Не знаю, что буду чувствовать, если буду стоять на стартовой позиции на Олимпиаде, а рядом будут россияне. Но я надеюсь, что у меня хватит хладнокровия в этой ситуации. Потому что последнее, чего я хочу, – это потерять самообладание в такой ситуации. В конце концов, есть вещи поважнее спорта", – сказала Сван.

В июле Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не видит оснований для отмены отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Однако на минувшей неделе FIS обсуждала вопрос допуска атлетов из РФ к ОИ.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

