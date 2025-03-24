Бывший биатлонист Александр Тихонов выдал эпичную мысль о том, что Россия должна подкупить руководство Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы вернуться в мировой спорт. При этом четырехкратный чемпион Игр отметился абсурдной пропагандой о богатстве страны-агрессорки.

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Об этом Тихонов заявил в интервью подконтрольному Кремлю информационному агентству "Р-Спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина раскритиковал экс-президента МОК Томаса Баха, а также высказался за поддержку новой главы организации Кирсти Ковентри.

"Ковентри – принципиальная дама. Если мы будем оказывать поддержку, то есть если Россия станет спонсором МОК, то это изменит ситуацию. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Теперь нам надо работать, общаться с ней. Россия – самая богатая территория земного шара. Мы в России помогали Томасу Баху. А в итоге что? Пел песни и повернулся к нам задом. Но я не верю, что Ковентри от нас отвернется", – сказал Тихонов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов потребовал "разбомбить Киев" после недопуска к соревнованиям одной из гимнасток из РФ.

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