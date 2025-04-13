Российского чемпиона мира, сбежавшего из РФ, дисквалифицировали на шесть лет

Бывшего чемпиона мира по вольной борьбе Хетага Цаболова, выступающего за сборную Сербии, отстранили от соревнований на шесть лет за серьёзные нарушения антидопингового кодекса. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA), опубликовав обновлённый список дисквалифицированных спортсменов.

Видео дня

Нарушения были зафиксированы 6 апреля 2024 года. Цаболову вменили уклонение от допинг-контроля и фальсификацию, что подпадает под статьи 2.3 и 2.5 Всемирного антидопингового кодекса. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2024 года и завершится только 27 июня 2030 года.

До этого борец находился под временным отстранением, но в июле всё же получил разрешение выступить на Олимпийских играх в Париже, где занял четвёртое место. Однако по результатам дополнительного расследования ITA вынесло окончательное решение о дисквалификации.

Цаболов — уроженец Владикавказа. В составе сборной России он становился чемпионом мира в 2014 году, а в 2021 году сменил спортивное гражданство и начал выступать за Сербию. В 2023 году он завоевал бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!