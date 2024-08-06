Российская соперница Магучих со словами 'я не до такой степени мазохист' сделала заявление про Олимпиаду

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что легкую атлетику на Олимпиаде-2024 не смотрит, но при этом сами игры обойти вниманием у нее не получается. Победительница Токио-2020 в интервью пропагандистам из Russia Today призналась, что ей приносит боль все то, что связано с теми легкоатлетическими турнирами, куда не пустили россиян.

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"Я не до такой степени мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения. Что до Олимпиады в целом, она настолько важна, что пройти мимо не получается при всём желании. Куда бы ни вошёл в соцсетях, даже те Telegram-каналы, которые не имеют вообще никакого отношения к спорту, всё равно пишут об Играх. О церемонии открытия, о том, кто как был одет", – сказала 31-летняя спортсменка.

Ласицкене себя настроила на то, что это просто жизнь, которая продолжается.

"Понятно же, что Олимпиада привлекает внимание людей, они невольно начинают интересоваться тем, что происходит у них на глазах. Это очень большой вклад как в спорт, так и в воспитание здорового поколения. Это нужно миру, это для него важно. А все мои переживания по этому поводу, как говорится, мои проблемы. Поэтому я стараюсь не нервничать сверх меры, не переживать", – отметила атлетка.

Мария отмечает, что абстрагироваться полностью у нет возможности, так как ее муж комментирует Игры для канала Eurosport",

"Владас работает из дома, комментирует в соседней комнате, разумеется, я невольно вовлечена в процесс. Смотрела, например, олимпийский турнир по стрельбе из лука, выступление девочек-кореянок, благодаря которым страна в десятый раз подряд выиграла Олимпиаду. Невероятно на самом деле: ни разу не проиграть начиная с 1988-го", – подытожила россиянка.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка мира, которая назвала "абсолютным космосом" исторический рекорд Магучих накануне ОИ в Париже, пожаловалась на якобы несправедливое отстранение россиян от международных турниров.

Ранее она со словами "больше ничего не хочу о ней знать" отреклась от Олимпиады-2024. Также Мария ответила на вопрос, будет ли заочно соревноваться с Магучих на Играх.

Кроме того, Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. В начале августа-2022 прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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