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Российская соперница Магучих со словами "я не до такой степени мазохист" сделала заявление про Олимпиаду

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
11,6 т.
Российская соперница Магучих со словами 'я не до такой степени мазохист' сделала заявление про Олимпиаду

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что легкую атлетику на Олимпиаде-2024 не смотрит, но при этом сами игры обойти вниманием у нее не получается. Победительница Токио-2020 в интервью пропагандистам из Russia Today призналась, что ей приносит боль все то, что связано с теми легкоатлетическими турнирами, куда не пустили россиян.

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"Я не до такой степени мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения. Что до Олимпиады в целом, она настолько важна, что пройти мимо не получается при всём желании. Куда бы ни вошёл в соцсетях, даже те Telegram-каналы, которые не имеют вообще никакого отношения к спорту, всё равно пишут об Играх. О церемонии открытия, о том, кто как был одет", – сказала 31-летняя спортсменка. 

Российская соперница Магучих со словами "я не до такой степени мазохист" сделала заявление про Олимпиаду

Ласицкене себя настроила на то, что это просто жизнь, которая продолжается.

"Понятно же, что Олимпиада привлекает внимание людей, они невольно начинают интересоваться тем, что происходит у них на глазах. Это очень большой вклад как в спорт, так и в воспитание здорового поколения. Это нужно миру, это для него важно. А все мои переживания по этому поводу, как говорится, мои проблемы. Поэтому я стараюсь не нервничать сверх меры, не переживать", – отметила атлетка.

Российская соперница Магучих со словами "я не до такой степени мазохист" сделала заявление про Олимпиаду

Мария отмечает, что абстрагироваться полностью у нет возможности, так как ее муж комментирует Игры для канала Eurosport",

"Владас работает из дома, комментирует в соседней комнате, разумеется, я невольно вовлечена в процесс. Смотрела, например, олимпийский турнир по стрельбе из лука, выступление девочек-кореянок, благодаря которым страна в десятый раз подряд выиграла Олимпиаду. Невероятно на самом деле: ни разу не проиграть начиная с 1988-го", – подытожила россиянка.

Российская соперница Магучих со словами "я не до такой степени мазохист" сделала заявление про Олимпиаду

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка мира, которая назвала "абсолютным космосом" исторический рекорд Магучих накануне ОИ в Париже, пожаловалась на якобы несправедливое отстранение россиян от международных турниров.

Ранее она со словами "больше ничего не хочу о ней знать" отреклась от Олимпиады-2024. Также Мария ответила на вопрос, будет ли заочно соревноваться с Магучих на Играх.

Кроме того, Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. В начале августа-2022 прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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