Российская соперница Магучих провально выступила на ЧЕ по легкой атлетике. Видео

Елена Куличенко, скрывающаяся от санкций под флагом Кипра, не смогла побороться за медали чемпионата Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. После уверенного выступления в квалификации 24-летняя уроженка Московской области завершила финал в прыжках в высоту лишь на 10-м месте с результатом 1,88 м.

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В отборочном турнире соперница Ярославы Магучих показала один из лучших результатов, без ошибок преодолев высоты 1,80 м, 1,84 м, 1,88 м и 1,91 м. С таким выступлением она разделила первое место квалификации и считалась одной из претенденток на высокие позиции в финале.

Однако в решающих соревнованиях прыгунья остановилась на отметке 1,88 м. Высоту 1,91 м ей взять не удалось, из-за чего она разделила 10-е место с представительницей Финляндии Эллой Юннилой.

Победу на чемпионате Европы одержала Магучих с результатом 1,97 м. "Серебро" завоевала полька Мария Жодзик, а "бронза" досталась черногорке Марии Вукович. Обе спортсменки преодолели планку на высоте 1,95 м.

Для Куличенко нынешний чемпионат Европы стал первым взрослым европейским первенством на открытом воздухе в карьере. В нынешнем сезоне ее личный рекорд составляет 1,97 м, что на девять сантиметров выше результата, показанного в финале турнира в Бирмингеме.

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