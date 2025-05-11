Российская гимнастка сбежала из РФ, отказалась от гражданства и будет выступать за Израиль

14-летняя российская художественная гимнастка Мария Мячина, ранее представлявшая Россию, официально перешла в сборную Израиля. Спортсменка обладает лицензией Международной федерации гимнастики (FIG) сможет выступать за новую страну на международных соревнованиях до 26 февраля 2027 года, пишет ТАСС.

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Мячина – воспитанница калининградской школы художественной гимнастики, призёр регионального турнира "Янтарные звездочки". О смене спортивного гражданства сообщило руководство Центра художественной гимнастики "Премьера", где она ранее тренировалась.

Спортсменка отказалась от российского гражданства и больше не будет выступать под флагом России. Её переход в израильскую команду стал возможен благодаря действующим спортивным механизмам FIG, позволяющим смену спортивной принадлежности при наличии необходимой документации.

Это не первый случай, когда юные российские спортсмены покидают страну на фоне политической изоляции и ограничений, наложенных на участие россиян в международных соревнованиях

Как сообщает OBOZ.UA, после 24 февраля начался отток титулованных спортсменов из России. Так, недавно чемпионка России по художественной гимнастике сменила гражданство, чтобы не выступать за РФ.

Кроме того получила паспорт Германии и двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике. 18-летняя уроженка Омска вместе с родителями год назад переехала в Нюрнберг по программе репатриации.

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