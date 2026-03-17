Родители запретили футболисту приезжать в Украину и переходить в 'Динамо' 'из-за ситуации с безопасностью'

Киевское "Динамо" отказалось от подписания африканского футболиста Стэнли Куарши из-за семьи, выразившей обеспокоенность вопросами безопасности в Украине, сообщает Youtube-канал "ТатоТаке". По информации журналистов, родные запретили 18-летнему сыну переезжать в Киев в последний момент, хотя предварительная договоренность между клубами уже была достигнута.

Куарши – левоногий центральный защитник. Он выступал за ганскую академию VIM Academy и юношескую сборную Ганы U-17. Проходил просмотры в английских клубах "Челси" и "Вулверхэмптон". Талант игрока заметили после успешного выступления на международном турнире Samba Stars, где он был признан лучшим защитником.

"И со стороны клуба, и со стороны футболиста возникли вопросы по безопасности. Возникли вопросы якобы у семьи игрока. Тотальная просто классика. И Куарши скорее всего в Украине не будет", – заявил журналист Михаил Спиваковский.

Вместо него в расположение команды прибыл другой футболист: малийский универсал Усман Саване, способный действовать на нескольких позициях в атаке, а также на фланге обороны.

