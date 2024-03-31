'Ривне' на выезде победил 'Старый Луцк' и вышел в полуфинал Суперлиги Favbet

В воскресенье, 31 марта, состоялся единственный матч первого раунда плей-офф чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. В Луцке местный "Старый Луцк" уступил БК "Ровно" 90:91 . В первой игре серии победу одержали ривняне (92:68).

Гости мощнее начали поединок, на 6-й минуте создав первый отрыв в матче – 18:9. При этом ровно половину наработки ровенской команды в этом игровом отрезке набрал один из ее лидеров Алексей Соловьев. Ровно на протяжении всей стартовой четверти превосходил хозяев паркета в точности бросков с игры и с периметра. Эти факторы помогли подопечным Михаила Переверзия забрать четверть, однако команды разделило только одно владение: 27:24 в пользу Ровно.

В дебюте второй четверти Старый Луцк наконец-то догнал гостей (31:31). Подопечные Дмитрия Чайковского также сравнялись с соперником и по проценту попаданий по игре, а по подборам вообще превосходили его. В ответ Ровно еще до перерыва сумел организовать еще один отрыв: на этот раз в 8 пунктов. На отдых гости также ушли в статусе лидера – 54:49.

В дебюте четверти N3 Старый Луцк благодаря 5 подряд очкам Александра Кольченко наконец-то вышел вперед. Хозяева паркета развили свое преимущество, которое на 27-й минуте достигло максимальной для них отметки в 5 пунктов (64:59). Однако перед последним двухминутным перерывом Ровно сумел вернуть себе лидерство – 74:70.

Конкурентный матч продолжался и в заключительном десятиминутном отрезке. У команд было приблизительное равновесие в бросковых показателях. Игра абсолютно закономерно вошла в клатч, а ее героем мог стать защитник Старого Луцка Александр Кольченко. Дальний трехочковый бросок Александра за 20 секунд до финальной сирены вывел лучан вперед – 90:88. Однако последнее слово в поединке осталось за защитником Ровно Элайджой Джойнером. Три его попадания с линии штрафных принесли Ровно путевку в полуфинал.

У победителей 24 очка набрал Элайджа Джойнер, к которым добавил 9 подборов и 9 передач. 20 очков в активе Максима Мочалова, 17 – Алексея Соловьева. У Старого Луцка 27 очков набрал Александр Кольченко, 22 очка + 9 подборов и 9 передач - у Маркиза Джексона.

Суперлига. 1/4 финала. Второй матч

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк - Ривне 90:91 (24:27, 25:27, 21:20, 20:17)

Старый Луцк: Кольченко 27, Джексон 22 + 9 подборов + 9 передач + 3 перехвата – 4 потери, Томас 15, Липовцев 8 + 10 подборов, Мусиенко 2 – старт, Коцко 8, Прозапас 8, Дейна 0, Дюпин 0, Бедлинский .

Ривне: Джойнер 24 + 9 подборов + 9 передач, Мочалов 20, Соловьев 17, Смит 8, Водолазский 5 - старт, Тимощук 10 + 6 передач, Шепелев 4, Герасимчук 3, Гаскинс 0.