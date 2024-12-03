Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21

Во вторник, 3 декабря, в здании Словацкой филармонии Reduta в Братиславе состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы среди молодежных команд (U21), который состоится летом 2025 года в Словакии. Наша команда сыграет в группе D, против Нидерландов, Дании и Финляндии.

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В турнире примут участие хозяева – сборная Словакии – и 15 команд, прошедших квалификацию. Все участники распределены на четыре группы по четыре команды. Матчи финальной стадии пройдут с 11 по 28 июня 2025 года, а две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Матчи чемпионата Европы U21 будут проходить на восьми стадионах в Словакии:

Национальный футбольный стадион, Братислава : матчи группы A (3), полуфинал, финал

: матчи группы A (3), полуфинал, финал Стадион Антона Малатинского, Трнава : матчи группы A (3), четвертьфинал

: матчи группы A (3), четвертьфинал DAC Арена, Дунайска Стреда : матчи группы B (3), четвертьфинал

: матчи группы B (3), четвертьфинал Стадион в Нитре, Нитра : матчи группы B (3)

: матчи группы B (3) Стадион Сихоть, Тренчин : матчи группы C (3)

: матчи группы C (3) Стадион МШК Жилина, Жилина : матчи группы C (3), четвертьфинал

: матчи группы C (3), четвертьфинал Футбольная арена Кошице, Кошице : матчи группы D (3), полуфинал

: матчи группы D (3), полуфинал Арена Татран, Прешов: матчи группы D (3), четвертьфинал

Формат плей-офф

Четвертьфиналы : Победитель группы A – Второе место группы B Победитель группы B – Второе место группы A Победитель группы C – Второе место группы D Победитель группы D – Второе место группы C

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Полуфиналы : Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3 Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4

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"Финальная стадия турнира обещает стать настоящим праздником молодежного футбола, где команды будут бороться за звание чемпиона Европы", – говорится на сайте УЕФА.

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