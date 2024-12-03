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Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21

Во вторник, 3 декабря, в здании Словацкой филармонии Reduta в Братиславе состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы среди молодежных команд (U21), который состоится летом 2025 года в Словакии. Наша команда сыграет в группе D, против Нидерландов, Дании и Финляндии.

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Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21

В турнире примут участие хозяева – сборная Словакии – и 15 команд, прошедших квалификацию. Все участники распределены на четыре группы по четыре команды. Матчи финальной стадии пройдут с 11 по 28 июня 2025 года, а две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21

Матчи чемпионата Европы U21 будут проходить на восьми стадионах в Словакии:

  • Национальный футбольный стадион, Братислава: матчи группы A (3), полуфинал, финал
  • Стадион Антона Малатинского, Трнава: матчи группы A (3), четвертьфинал
  • DAC Арена, Дунайска Стреда: матчи группы B (3), четвертьфинал
  • Стадион в Нитре, Нитра: матчи группы B (3)
  • Стадион Сихоть, Тренчин: матчи группы C (3)
  • Стадион МШК Жилина, Жилина: матчи группы C (3), четвертьфинал
  • Футбольная арена Кошице, Кошице: матчи группы D (3), полуфинал
  • Арена Татран, Прешов: матчи группы D (3), четвертьфинал

Формат плей-офф

  • Четвертьфиналы:
    • Победитель группы A – Второе место группы B
    • Победитель группы B – Второе место группы A
    • Победитель группы C – Второе место группы D
    • Победитель группы D – Второе место группы C
  • Полуфиналы:
    • Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
    • Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4

"Финальная стадия турнира обещает стать настоящим праздником молодежного футбола, где команды будут бороться за звание чемпиона Европы", – говорится на сайте УЕФА.

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