Результаты жеребьевки: сборная Украины по футболу получила соперников на чемпионате Европы 2025 U-21
Во вторник, 3 декабря, в здании Словацкой филармонии Reduta в Братиславе состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы среди молодежных команд (U21), который состоится летом 2025 года в Словакии. Наша команда сыграет в группе D, против Нидерландов, Дании и Финляндии.
В турнире примут участие хозяева – сборная Словакии – и 15 команд, прошедших квалификацию. Все участники распределены на четыре группы по четыре команды. Матчи финальной стадии пройдут с 11 по 28 июня 2025 года, а две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Матчи чемпионата Европы U21 будут проходить на восьми стадионах в Словакии:
- Национальный футбольный стадион, Братислава: матчи группы A (3), полуфинал, финал
- Стадион Антона Малатинского, Трнава: матчи группы A (3), четвертьфинал
- DAC Арена, Дунайска Стреда: матчи группы B (3), четвертьфинал
- Стадион в Нитре, Нитра: матчи группы B (3)
- Стадион Сихоть, Тренчин: матчи группы C (3)
- Стадион МШК Жилина, Жилина: матчи группы C (3), четвертьфинал
- Футбольная арена Кошице, Кошице: матчи группы D (3), полуфинал
- Арена Татран, Прешов: матчи группы D (3), четвертьфинал
Формат плей-офф
- Четвертьфиналы:
- Победитель группы A – Второе место группы B
- Победитель группы B – Второе место группы A
- Победитель группы C – Второе место группы D
- Победитель группы D – Второе место группы C
- Полуфиналы:
- Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
- Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4
"Финальная стадия турнира обещает стать настоящим праздником молодежного футбола, где команды будут бороться за звание чемпиона Европы", – говорится на сайте УЕФА.
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