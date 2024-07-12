Бубке подарили 'Феррари', а звезда СССР опоздал на финал Олимпиады из-за 'Тома і Джерри': топ-рекорды украинцев в легкой атлетике

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава Магучих перемахнула через 210 см и побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет и многими считался вечным. Кроме 22-летней днепрянки мировыми достижениями времен независимости владели еще трое украинцев. К тому же до сих пор стоят рекорды, к которым наши соотечественники приложили руку в сборной СССР.

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OBOZ.UA собрал "вечные" достижения в легкой атлетике, которые принадлежат украинцам, а также вспомнил, как они покоряли мировые вершины после 1991 года.

ЦЕНА 800 МЕТРОВ. Если принимать во внимание рекорды украинцев и во времена СССР, то 5 августа 1984 года Надежда Олизаренко, которая родилась в Брянске, но настоящий дом нашла в Одессе, помогла команде Союза установить мирровой рекорд в женской эстафете 4х800 метров (7.50,17). И хоть эта дисциплина не входит в программу Олимпийских игр, достижение есть и остается непобитым.

К слову, Олизаренко была рекордсменкой и на 800-метровке. Первое мировое достижение она установила за месяц до Олимпиады-1980 – 1.54,85. А затем на Играх в Москве снова улучшила рекорд – 1:53.43, что позволило ей выиграть олимпийское "золото". А ближайшую соперницу она опередила на полторы секунды. Через три года ее время перебила чешка Ярмила Кратохвилова, но достижение Надежды остается вторым в истории (1:53,28).

В 1987 году ИААФ назвало Людмилу "Лучшей бегуньей на 800 метров всех времен": "На Олимпиаде-1980 график был очень напряженным, и, чтобы отстраниться от суеты Олимпийской деревне и мандража я выезжала на подольскую базу. Очень люблю лес, тишину и спокойствие. Перед решающим забегом не спала всю ночь. Очень волновалась, мысленно прокручивая в голове каждый сантиметр дистанции. Я отлично подготовилась и не могла допустить даже в мыслях, что проиграю, для меня это стало бы трагедией".

На современным меркам Союз оценил достижение Олизаренко скромно – орден "Дружбы народов" и денежную премию: по 4500 рублей за каждую дистанцию и 1000 – за мировой рекорд: "После вычета налогов осталось 7 500 рублей. В Одессе нам с мужем дали квартиру, мы купили кое-что из обстановки и машину. Через год после Олимпиады-80 у нас родилась дочь".

УНИКУМ СЕДЫХ. Легенда мировой легкой атлетики, двукратный олимпийский чемпион и обладатель серебряной награды Игр в метании молота Юрий Седых в секторе был просто неудержим. В отличие от большинства метателей Юрий делал только три, а не четыре оборота. А его тренера Анатолия Бондарчука считают одним из лучших наставников в метании молота в мире.

Свой знаменитый мировой рекорд, который стоит и по сей день, Седых установил 30 августа 1986 года на чемпионате Европы 1986 в Штутгарте, метнув молот на 86,74 метра. Лидером того первенства и автором невероятного достижения он стал после четвертой попытки. Но на этом не остановился, метнув в оставшихся двух 86,68 и 86,62 метра. Такой серии в истории молота еще никогда не было.

Любопытно, что чемпионат мира Юрий выиграл всего один раз – уже на закате своей карьеры в 1991 году. А олимпийского "золота" Монреаля-1976 вообще могло не быть, ведь на квалификации Седых и его играющий тренер Бондарчук вышли в спортивных штанах, а по регламенту были положены шорты: "Раньше мы везде метали в штанах. Так было принято. А тут в квалификации ко мне подходит судья и велит снять их. Шорт с собой не было. И тут, на счастье, мимо проходил первый вице-президент ИААФ".

А затем Седых едва не пропустил финал из-за мультиков "Том и Джерри", которых в СССР не было и в помине: "Зашел в комнату отдыха утром, вставил кассету и завис". К счастью, там его нашел толкатель ядра Александр Барышников и отправил на стадион. На пробные попытки Юрий опоздал, но это не помешало на тот момент уже киевлянину выиграть.

ЭСТАФЕТА С АМЕРИКОЙ. 1 октября 1988 года женская сборная СССР в состав которой входили украинки Мария Пинигина и Ольга Брызгина выиграли золотую медаль Олимпиады-1988 в эстафете 4х400 метров и установили мировой рекорд, который держится до сих пор – 3.15,17. При этом Ольга выходила на дистанцию в статусе чемпионки на 400-метровке и на последнем этапе опередила легендарную американку Флоренс Гриффит-Джойнер.

"Мы с девочками мечтали об эстафетной победе. Наша команда считалась фаворитом. Но перед стартом с толку меня сбила рекордсменка мира в беге на 100 м и 200 м Гриффит-Джойнер. Я и подумать не могла, что звездная американка побежит длинную эстафету. Естественно, бежать ей предстояло заключительный, мой этап. Я немного растерялась", – вспоминала Брызгина.

"Но тренер быстро привел меня в чувство: "Ты что? Ты же олимпийская чемпионка именно на этой дистанции! Но я боялась Гриффит-Джойнер до самого финиша: она дышала мне в спину, от этого можно было сойти с ума. К счастью, американка так и не сумела меня догнать", – рассказывала Ольга.

Но рекордсменки свое "золото" практически и не праздновала. Историческую медаль в эстафете они выиграли уже в последний день сеульской Олимпиады. После этого был какой-то банкет, а буквально через пять часов, ранним утром легкоатлетки улетали на коммерческие старты в Токио. Поскольку больших премиальных в Союзе не платили, забирая себе большую часть от выигрыша.

"ФЕРРАРИ" БУБКЕ. Легендарному прыгуну с шестом Сергею Бубке принадлежат 35 мировых рекордов, но свой самый знаменитый и на тот момент недосягаемый для других спортсменов он установил 31 июля 1994 года в итальянском городке Сестриере. На коммерческом старте в Альпах на высоте около 2000 м над уровнем моря он преодолел планку на высоте 6,14 метра, что стало новым достижением для открытых стадионов.

Тогда в Италии 30-летний украинец не с первой попытки покорил высоту 5,70 метра, далее поднял планку на 20 см выше, а затем уже пошел на мировой рекорд 6,14 метра и перемахнул через него с запасом к огромной радости местной публики.​ А автогигант "Феррари" накануне пообещал за мировое достижение спортивную модель "Тестаросса" 130 000 долларов. Так что стимул был серьезный.

"Возможно, мне помог попутный ветер, возможно – высота. На самом деле у меня были идеальные условия для установления рекорда, спасибо организаторам. Я могу и выше. Если я наберу форму, как в 1991-м, думаю, смогу замахнуться на 6,20 м или даже на 6,30 м. Я исправил свои ошибки и улучшил технику", – прокомментировал свой успех Бубка.

А через 26 лет, 17 сентября 2020 года, рекорд Сергея Бубки для соревнований под открытым небом на 1 см превзошел шведский прыгун Арман Дюплантис. И не остановился на 6,15. Сейчас его достижение составляет уже 6,24, о которых так мечтал украинец.

ТРОЙНОЙ БЕЗ ДЛИНЫ. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в тройном прыжке Инесса Кравец 26 лет удерживала мировой рекорд, установленный 10 августа 1995 года на чемпионате мира в шведском Гетеборге. В Швеции с третьей попытки украинка пролетела 15,50 метра, что стало новым достижением планеты.

А через год Кравец поставила еще и олимпийский рекорд, выиграв Игры-1996 в Атланте. 29-летняя Инна поднялась на высшую ступень пьедестала после соревнований в тройном прыжке, преодолев 15,33 метра. Хотя в душе надеялась на две награды, ведь была серебряным призером Барселоны-1992 в прыжках в длину.

Однако организаторы так составили расписание, что после бессонной "золотой" ночи в тройном нужно было вставать в шесть утра и бежать на квалификацию в длине. И хоть этот вид был ее любимым, Инесса сделала три заступа и не попала в финал: "Олимпиада – это всегда очень сложно, а звание олимпийского чемпиона – единственное, к которому нет приставки "экс". И это то, к чему каждый спортсмен стремится".

Только в 2021 году венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас превзошла это достижение украинке, установив новий мировой рекорд – 15,67 м.

"Рохас очень талантливая спортсменка. У нее для этого есть абсолютно все качества. Она высока, очень быстро бежит, имеет отличные природные данные. Как говорится, ей сам Бог велел прыгать", – позже комментировала Кравец достижение венесуэлки.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА. Через четыре года после своего олимпийского триумфа в Пекине, 9 марта 2012 года, Наталья Добринская стала чемпионкой мира в пятиборье и первой женщиной, которой удалось преодолеть рубеж в 5000 очков. На соревнованиях в Стамбуле она набрала 5013 очков и установила рекорд планеты. А предыдущий, 4991 очко, принадлежал россиянке Ирине Беловой.

После четырех видов программы украинка опережала ближайших преследовательниц почти на 100 очков. Чтобы установить мировой рекорд, Добрынской необходимо было пробежать заключительную 800-метровку за 2.12,69 минуты. С первых же метров Наталия старалась держаться за лидерами, и хоть поддержать темп Эннис и польки Тыминской на заключительной 100-метровке ей не удалось, для для победы и мирового достижения 2.11,15 оказалось достаточно.

"Я чувствую себя счастливой, тем более, что за установлением рекорда на трибунах стамбульской легкоатлетической арены наблюдали мои родители. Все сложилось именно так, как должно быть", – подчеркнула Наталья.

"Золото" чемпионата стало не единственным вознаграждением Добрынской в Турции. Международная ассоциация легкоатлетических федераций выплатила олимпийской чемпионке за исторический рекорд 50 000 долларов.

КОРОЛЕВА ВЫСОТЫ. Последний украинский рекорд и единственный действующий из "независимых" установила призер Олимпийских игр Ярослава Магучих. 7 июля 22-летняя днепрянка превзошла достижение, которое принадлежало болгарке Стефке Костадиновой и держалось с 1987 года. Однако на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих стала первой женщиной в истории, покорившей высоту 2,10 метра.

Рекорд Ярославы выглядит еще более впечатляющим на фоне недавней травмы атлетки. Перед июньским чемпионатом Европы в Риме украинку беспокоило повреждение, из-за которого она рисковала пропустить турнир. Однако после огромной работы и реабилитации Магучих победила в Италии, а затем совершила невероятный прыжок в Париже.

"Когда только начала соревнования, было ощущение, что могу прыгнуть 2,07 м, возможно, даже 2,10 м. Наконец я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики. Чувствую себя фантастически, потому что это был невероятный прыжок. Он мне покорился с первой попытки. Это было действительно невероятно еще потому, что я взяла 2,07 м со второй. Это уже был мой личный рекорд", – рассказала Ярослава.

А уже через пару недель в Париже Магучих предстоит борьба за звание, которым она пока не владеет – титул олимпийской чемпионки.

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