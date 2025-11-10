Ребров в ужасе: сборная Украины потеряла звездного легионера перед матчами отбора ЧМ-2026

Нападающий сборной Украины Артем Довбик не поможет национальной команде в решающих матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). Форвард итальянской "Ромы" получил травму в поединке против "Удинезе", который накануне состоялся в итальянской Серии А.

Видео дня

Об этом информирует журналист Филиппо Биафора на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, утром 10 ноября прошел медобследование, которое определило у нашего соотечественника повреждение сухожилья бедра.

"Он выбыл на 4-6 недель", – резюмирует представитель СМИ. Этот диагноз исключает участие Довбика в двух заключительных матчах евроквалификации к мундиалю-2026.

После четырех игровых дней Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Отметим, что наша команда столкнулась с серьезной проблемой, так как сразу 10 игроков находятся под угрозой дисквалификации.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес новые изменения в состав команды перед решающими матчами отбора ЧМ-2026.

