Голкипер сборной Украины опозорился в первом же матче по возвращению в Житомир из Саудовской Аравии. Видео

В 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" сенсационно разгромил житомирское "Полесье" 3:0. Этот матч стал первым для голкипера Георгия Бущана после его возвращения из Саудовской Аравии, и он обернулся для вратаря сборной Украины откровенным провалом.

С самого начала встречи хозяева действовали собраннее и использовали контратаки. Счет открыл Фал, замкнувший прострел с фланга. Во втором тайме Бущан стал главным неудачником эпизода с автоголом Бескоровайного — мяч от пятки нападающего "Руха" влетел в ворота, а кипер не сумел сориентироваться. В концовке Лях окончательно поставил точку, пробив Бущана с острого угла.

При этом "Полесье" под руководством Руслана Ротаня выглядело беззубо в атаке и почти не создавало угроз у ворот соперника. Даже активность Филиппова не спасла ситуацию. "Рух" же, прервав серию поражений в УПЛ, на классе прошёл в 1/8 финала Кубка.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/16 финала Кубка Украины сразу два аутсайдера преподнесли сюрпризы. Аматорский "Агротех" из села Тишкивка (Кировоградская область) выбил "Чорноморец", а киевский "Локомотив" из Второй лиги прошёл "Верес" из УПЛ.

