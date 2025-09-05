Ребров исключил из состава сборной Украины звездного легионера на матч с Францией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой команды на стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Францией. Наставник "сине-желтых" исключил из состава вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова и левого защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Всего в заявку по традиции вошли 23 футболиста.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Встреча "сине-желтых" и "ле бле" состоится в пятницу, 5 сентября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал однозначный прогноз на результаты сборной Украины в отборе к ЧМ-2026. Тренер Сергей Ребров накануне игры с Францией лишился многих легионеров.

