'Реал Сосьедад' – 'Динамо': все подробности матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 12 декабря, завершает выступления в Лиге Европы в нынешнем году. Подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде с испанским "Реалом Сосьедадом", после чего вернуться в турнир в середине января-2025.

Видео дня

Встречу принимает знаменитый стадион "Аноэта" в Сан-Себастьяне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" – "Динамо". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕАЛ СОСЬЕДАД" – "ДИНАМО"

Прямой эфир в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку "Максимальная" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

Комментировать игру будут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. Гостями студии станут экс-футболисты сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

ПРОГНОЗ НА "РЕАЛ СОСЬЕДАД" – "ДИНАМО"

Фаворитами противостояния считаются испанские футболисты. Ставки на победу "Реала Сосьедада" принимаются с коэффициентом 1,25. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 13,00.

СУДЬИ НА "РЕАЛ СОСЬЕДАД" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Харм Осмерс. Помогать ему будут лайнсмены Доминик Шааль и Штефан Лупп. Роль четвертого рефери исполнит Флориан Экснер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Беньямин Бранд.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Лопес – Кубо, Оласогости, Мендес – Оярсабаль, Сучич, Беккер.

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Биловар, Вивчаренко – Бражко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

"Динамо" занимает последнее 36-е место в общей турнирной таблице Лиги Европы. У киевлян нет набранных очков. Испанцы заработали семь пунктов после пяти матчей. Команды еще никогда не встречались друг с другом.

Как сообщал OBOZ.UA, перед выездом в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы киевское "Динамо" добыло разгромную победу над "Александрией" в битве лидеров Премьер-лиги Украины.

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