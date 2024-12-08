'Динамо' добыло разгромную победу в матче УПЛ, который прерывался из-за воздушной тревоги. Видео

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Александрией" в матче 16-го тура Премьер-лиги Украины. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 3:0.

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Игра началась осторожно, но постепенно команды набирали темп. На 36-й минуте Денис Попов открыл счет, успешно замкнув подачу Виталия Буяльского с углового.

В конце первого тайма Владислав Ванат удвоил преимущество хозяев, блестяще разобравшись с защитниками соперника.

Второй тайм начался с активных действий "Динамо", однако на 55-й минуте произошла остановка из-за воздушной тревоги.

После возобновления игры Ванат довел счет до 3:0, точно пробив в дальний угол после паса Даниила Михайленко. Этот гол снял интригу, ведь "Александрия" так и не смогла найти пути к воротам Георгия Бущана.

В концовке матча тренеры обеих команд сделали ряд замен. В "Динамо" на поле вышли оживившие игру Александр Караваев и Назарий Волошин, но новых моментов не создали. Защитник Владислав Кампос в одной из атак гостей спас свою команду от пропущенного гола, перехватив опасный прострел Караваева.

Несмотря на активность "Александрии" в середине второго тайма матч завершился без изменений в счете. "Динамо" одержало важную победу, выйдя на единоличное первое место в турнирной таблице.

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