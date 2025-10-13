'Пусть освобождают': чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия не должна соглашаться на перемирие с Украиной

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил совершенно циничную мысль о том, что Россия не должна соглашаться на перемирие на время ОИ-2026. Представитель страны-агрессорки лицемерно назвал призыв МИД Италии о прекращении огня и согласие на него Украины политизацией спорта.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот также потребовал от украинцев отказаться от протестов против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

"Предложение Украины об олимпийском перемирии? Не надо связывать Олимпиаду и политику. На перемирие тоже нельзя соглашаться. Либо пусть наших спортсменов полностью освобождают от санкций, вне зависимости от того, что происходит в мире. Спортсмены не могут нести ответственность за действия их правительств. Спорт вне политики. Надеюсь, Ковентри (президента МОК – ред.) не будет объединять мировой спорт с политикой и уж тем более с военными действиями. Так что на перемирие, которое предлагает Украина, не надо соглашаться. Это не должны быть взаимосвязанные вещи", – сказал Васильев.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин со словами "я обалдел" высказался о согласии Украины об олимпийском перемирии.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр спорта России Павел Колобков высмеял призыв министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к перемирию на время ОИ-2026.

