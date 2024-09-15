Промах века в Англии! Футболист выбежал один на один с пустыми воротами и не попал. Видео

Центральный полузащитник клуба "Дерби Каунти" Эбу Адамс отметился феноменальным промахом в домашнем матче 6-го тура Чемпионшипа (второй по силе дивизион в Англии) против "Кардиффа". 28-летний футболист сборной Гамбии не смог попасть в пустые ворота с 15 метров.

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Проигрывая 0:1 гости на последних секундах получили право на угловой. Атаковать выбежала вся команда, а голкипер остался возле центрального круга.

После подачи стандарта хозяева смогли выбить мяч, который отскочил к Адамсу.

Тот выиграл его в единоборстве с вратарем и побежал к пустым воротам. Не добежав до рамки метров 15 гамбиец нанес удар, который оказался неточным.

В комментариях болельщики не смогли пройти мимо такого ляпа, назвав его "промахом века". Счет в матче в итоге так и не изменился: 1:0 в пользу "Дерби".

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