34-й чемпионат Украины стартовал 3 августа, финишировать должен 24 мая следующего года. Первая часть нашего главного национального турнира закончится 14 декабря матчами 17-го тура. Возобновится он матчами 18-го тура 22 февраля 2025-го.

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В Премьер-лиге по-прежнему выступают 16 клубов. Правда, буквально перед стартом чемпионата о своем неучастии в нем заявило руководство "Днепра-1".

Почетный президент клуба Юрий Береза в СМИ поделился главной проблемой, из-за которой его клуб может быть расформирован. "Могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это острый, важный вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения относительно нового инвестора. Я готов покинуть, оставить свой пост почетного президента, уйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб. Город Днепр имеет право на большой футбол", – заявил функционер.

Но в это сложное тяжелое время полномасштабной войны с рашистами не нашлось того, у кого бы появилось желание спасти "Днепр-1" - команду, которая должна была стартовать в 34-м чемпионате Украины и как команда, занявшая четвертое место, должна была стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Теперь выскажусь о том, что думаю. В футбольную семью Украины пришла беда. "Днепр-1" стал банкротом. Такое случается и в других сферах нашей жизни. Почему бы клубам УПЛ не сброситься, кто сколько может, Украинской ассоциации футбола не присоединиться, уверен, болельщики также откликнулись бы – и всем вместе не протянуть руку помощи, спасти "Днепр-1" и оставить его на плаву. Или нет никакой солидарности в украинском футболе?

Зная о бедственном положении команды, в межсезонье ее покинули Александр Сваток, Александр Пихаленок, Руслан Бабенко, Евгений Волынец, Алексей Гуцуляк, Александр Филиппов и другие. Обидно, досадно, но и понять их можно. По данным сайта Transfermarkt, Пихаленок оценивался в 5 млн евро, Сваток – в 2 млн, Гуцуляк – в 1,8 млн.

Как по мне, "Днепр" и "Днепр-1" – как братья-близнецы. Первый многие годы щедро финансировал Коломойский, но затем по непонятным причинам отказался от "Днепра" и передал эстафету своему другу Юрию Березе, который стал почетным президентом "Днепра-1".

Для меня, и не только для меня, футбольная визитная карточка Днепра (бывшего Днепропетровска) – это именитый ФК "Днепр". О нем и поговорим.

"Кузница звезд"

В свое время мои коллеги так называли "Днепр". Команда была образована в 1936 году. Ее первое название – "Сталь", затем "Металлург", с 1962-го – "Днепр". "Днепр" был чемпионом бывшего СССР, дважды серебряным и дважды бронзовым призером, обладателем Кубка страны в 1989-м.

В разные годы в "Днепре" играли известные мастера: Лайко, Кузьменко, Гребер, Леонтьев, Маслаченко.

С приходом в "Днепр" молодого тренера Валерия Лобановского команда пробилась в высшую лигу и сходу заняла шестое место в дебютном сезоне. В команде работали хорошие тренеры: Емец, Кучеревский, Жиздик, Маркевич, Павлов.

А сколько великолепных игроков выступали за "Днепр": Протасов, Литовченко, Вишневский, чемпионы Олимпиады-1988 в Сеуле Чередник, Тищенко, Лютый. А еще Городов, Медин, Беженар, Горилый, Багмут, Похлебаев, Полунин, Коноплянка, Коновалов, Максимов, Михайленко, Супряга, Довбик.

И такой клуб, давший украинскому футболу таких игроков, исчез с футбольной карты Украины. "Нет, такого не может быть" - думали все мы. Но таковы реалии, с которыми необходимо мириться. И привыкать к чемпионату Украины без команды из Днепра.