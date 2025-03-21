'Прикарпатье-Говерла' в результативном матче Суперлиги Favbet обыграла 'Кривбасс'

"Прикарпатье-Говерла" одержала свою пятую победу в сезоне, обыграв в Черкассах в перенесенном матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet "Кривбасс" со счетом 92:88.

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Команды выдали ровную, результативную игру. Ни одна из команд не имела преимущества более 8 очков, а лидер менялся 16 раз. При почти равенстве подборов, "Кривбасс" вдвое больше отдал результативных передач (20 против 10) совершил больше перехватов (9 против 4) и провел больше атак с лучшей результативностью, но много фолов - "Прикарпатье-Говерла" забило 32/40 штрафных, тогда как у "Кривбасса" 17/26.

У победителей Илья Кабацюра набрал 24 очка, у Лейтерренса Рида 23 очка, а у "Кривбасса" Михаил Бублик повторил свой рекорд результативности сезона с 33 очками, а Святослав Товкач к 19 очкам добавил 9 подборов.

Обе команды провели свои результативные матчи сезона, а до результативного матча сезона им не хватило одного набранного очка.

"Прикарпатье-Говерла" одержала пятую победу в сезоне и от "Старого Луцка" ее отделяет две победы при трех играх до конца сезона, чтобы покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. "Кривбасс" пятый с 11 победами в 26 играх и сзади в одной победе "Запорожье".

Завтра, 22 марта, в Черкассах "Прикарпатье-Говерла" проведет еще один перенесенный матч против "Черкаських Мавп".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Кривбасс" – "Прикарпатье-Говерла" – 88:92 (18:20, 25:25, 22:18, 23:29)

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