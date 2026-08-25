Правнук Муссолини дебютировал в Серии А за легендарный футбольный клуб. Видео

Правнук диктатора Бенито Муссолини впервые сыграл за основной состав "Лацио" в матче стартового тура нового сезона чемпионата Италии. Защитник Романо Флориани Муссолини вышел на поле уже в первом тайме встречи с "Болоньей" и помог римлянам одержать победу со счетом 1:0.

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23-летний правый защитник начал матч на скамейке запасных, однако появился на поле на 19-й минуте после травмы черногорца Адама Марушича. Уже через несколько минут футболист получил желтую карточку за жесткий подкат, но затем провел встречу без серьезных ошибок.

Единственный мяч в игре забил Давиде Фраттези. По данным Flashscore, Флориани Муссолини получил оценку 8,0, выполнив 92% точных передач и успешно действуя в единоборствах. WhoScored оценил его выступление в 6,9 балла.

Дополнительное внимание к дебюту привлекло место проведения матча. Встреча состоялась на стадионе "Ренато Далл'Ара" в Болонье, который был открыт в 1926 году при участии Бенито Муссолини. Тогда арена носила название "Стадио Литториале".

Фамилия игрока регулярно становится предметом обсуждений в итальянских медиа. Сам футболист старается избегать политических ассоциаций и выступает под надписями Romano или Floriani M. на игровой форме. Флориани является фамилией его отца.

Для воспитанника "Лацио" это не первый матч в Серии А. В 2025 году он уже дебютировал в элитном дивизионе во время аренды в "Кремонезе". До этого защитник также выступал за "Пескару" и "Юве Стабию". По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.

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