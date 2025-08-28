'Правилами не предусмотрено': сборную России по биатлону отстранили от Олимпиады-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) поставил окончательную точку в вопросе участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Представители страны-агрессора не будут допущены к турниру и его квалификации даже в так называемом нейтральном статусе.

Об это говорится на официальном сайте IBU. В союзе рассказали, что за шесть месяцев до старта Игр уже распределены 93 мужские и 93 женские квоты. Оставшиеся 24 места – 12 у мужчин и у 12 женщин – будут определены индивидуально на основе списка квалификационных очков по состоянию на 18 января 2026 года после этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Отдельно подчеркивается, что правилами IBU не предусмотрено участие в отборе "нейтральных" спортсменов. Это означает, что сборная России лишилась даже теоретических шансов выступить на Олимпиаде-2026.

Ранее тренер сборной РФ Артем Истомин отмечал, что его штабу и биатлонистам "поступило распоряжение" вести подготовку к ОИ-2030 во Французских Альпах. В свою очередь, пропагандист Дмитрий Губерниев выражал уверенность в том, что в Милане-2026 не выступят и российские лыжники.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по биатлону "оказалась в полном дер*ме" после того, как она осталась без экипировки высокого качества.

