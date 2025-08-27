Скандал в РФ. Сборная России по биатлону 'оказались в полном де*ьме'

В российском биатлоне новый позор: сборная страны оказалась без нормальной экипировки. Скандал разгорелся после того, как стало известно о качестве формы, которую спортсменам выдали перед сезоном.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России по биатлону "оказались в полном де*ьме".

"Биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя – полное го*но! У СБР с говном контракт, менять не хотят, спортсмены недовольны и бегают в своем! Ждем развития событий в сентябре на летних стартах!" – написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

В соцсетях слова журналиста спровоцировали вызвали насмешки. Болельщики не стали сочувствовать команда, а наоборот, превратили новость в повод для сарказма.

Один пользователь написал: "Скоро рясы подвезут".

Другой язвительно добавил: "Без патронов привыкли, теперь без экипировки побегают".

Третий подхватил: "Где патроны, …..?"

Не обошлось и без вопросов о производителях формы: "Чьё производство? Если отечественная или из дружественных стран — к ответу этого нового Маркова!"

Досталось и самому Губерниеву. Один болельщик написал: "Как он надоел со своим "говном", это лицо канала Матч". На что другой добавил: "Это лицо кабинета министров".

Были и откровенные насмешки: "Привет Дегтяреву! Впрочем, ему сейчас не до этого, готовит список литературы обязательной к прочтению каждым футболистом".

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал огромной проблемой для биатлонистов ситуацию с поставками в РФ винтовок и патронов. Из-за санкций спортсмены из страны-агрессора не могут получить экипировку высокого качества, а также сталкиваются с проблемами в организации тренировочных сборов.

Отметим, что в минувшем году он предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. Кроме того, Васильев заявлял, что европейцы, и в частности немцы, должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами.

