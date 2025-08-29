УкраїнськаУКР
Позднее зажигание "Динамо" не помогло. Готова ли команда играть без Ваната? Обзор матча ЛЕ против "Маккаби"

В решающем матче отбора в Лигу Европы киевское "Динамо" не смогло преодолеть "Маккаби". Там где показалось, что рывок на победу уже сделан, украинцы провалили 2 тайм и откатились к старому неуверенному футболу. OBOZ.UA разбирался, почему "Динамо" плохо (хоть и пытается) учит собственные ошибки и рассказывает о проблеме с игроками, которая скоро станет влиять и на матчи УПЛ.

Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Буяльский, Пихалёнок, Ярмоленко, Герреро, Волошин

"Маккаби Т-А": Мишпати, Эйтор, Камара, Асанте, Ревиво, Джезекель, Перец, Белич, Сиссоко, Мадмон, Давида

Первый тайм. Ого?!

С первых же минут "Динамо" сломало все наши ожидания от игры - это было неожиданное и классное решение. Уже на 5-й минуте киевляне заработали угловой, который пошел не с подачи, а с интересного обыгрыша. Пихаленок загрузил в штрафную, а Герреро прекрасно открылся и легко переправил мяч головой в ворота. 1:0. Внезапно украинская команда повела в счете и изменила баланс сил.

У киевлян было только 3 замены по сравнению с игрой неделю назад, одна из них вынужденная. Но именно в таком составе бело-синие будто попали в нужный режим. Понравилась активность Герреро на протяжении тайма: он всегда искал передачи в глубину от латералей и стал главным адресатом. Да, нахваливать "Динамо" за удачный несколькоминутный отрезок после 2 провальных матчей было бы лишним, но выглядело так, что тренерский штаб сделал выводы и попытался их исправить. В этот момент "Полесье" уже вело 2:0 над "Фиорентиной" и казалось, что во время паузы УПЛ украинские клубы получили какую-то особую пилюлю активности.

Это было вообще не то "Динамо", к которому они сами нас приучили. Поиск продвижения, стремление забить, точный пас. Такой значительный контраст напугал "Маккаби", у них в первые 20 минут мало что получалось по всему полю. Зато было много грязной борьбы, особенно в центре поля. Михавко и Биловар часто получали по ногам, что было очень опасно. Динамика игры несколько успокоилась после 30-ти активных минут и перешла в центр поля. Ярмоленко, наиболее активный в первой игре, не держал мяч столько же времени, но все равно собирал на себе контригру.

Соперник низко и плотно защищался, что не давало ему выйти в атаку. Поэтому зацепиться под конец тайма пытались через высокий прессинг с давлением на Нещерета. Через голкипера разыгрывали не далеко вперед, а для того, чтобы быстро перевести мяч с фланга на фланг. Но не каждая его передача была точной, поэтому Перец много бил. В последний момент первого тайма был выпад на наши ворота и Нещерет был отыгран - но Михавко вовремя стал на линии удара с нескольких метров, сохранив ворота сухими. 45 минут мы завершили на кураже, надо было удваивать.

Второй тайм. Откат к базовым настройкам

Тренер "Маккаби" нашел нужные слова, которые зарядили команду на борьбу. Желтые начали лучше играть по мячу и срезали инициативность "Динамо". Усилила действия замена Сиссоко на Ноя на правом фланге, которая добавила интенсивности в действиях против Дубинчака. Коуч отлично почувствовал, где нужно обновить футболиста и правый фланг гостей заиграл с двойной силой.

Второй тайм с первых минут вернул нам ощущение реальности, ведь мы перестали бегать. Пока вектор игры все ближе подбирался к владениям Нещерета, мы впереди наблюдали, как Белич пробовал Волошина. Нападающий киевлян искал пенальти в каждом эпизоде, хотя удар по воротам был более желательным. Но форвард только подпускал к себе центрбека и тот бросался в замечательные результативные подкаты. Герреро, отработавший первый тайм, там все силы и оставил - во втором он едва касался мяча. В тот момент, когда надо было выравнивать матч, мы все больше замечали новых потерь. Особенно от Ярмоленко, которого надо было срочно менять. Шовковский отреагировал на это только на 60-й минуте, появился Кабаев. Также вышел Попов, ведь надо было контролировать центральную зону.

Нещерету повысили пульс защитники, один за другим заигрывавшиеся и терявшие мяч, будто в перерыве их откатили к настройкам прошлой недели. Далее давление сопровождалось ударами по воротам. Так вся игра и проходила: на 5 наших ошибок приходила одна от "Маккаби", и ни одна из команд не могла забить гол. Именно в этот момент он был нужен всем: нам для равенства, желтым дьяволам для уверенности в будущем. В этот момент Шовковский делает еще одну замену - пустив Пономаренко. У киевлян не было в заявке Ваната, нет глубины состава на и без того критическую позицию. К сожалению, глубины состава надо искать и сзади, снова травмировался Попов. Теперь оборона или на уже сломанных игроках, или зависима от других защитников на грани. "Полесье" на тот момент горело в Италии. Похоже, та пилюля одинаково хорошо работала только на один тайм.

Да, вчера "Динамо" не выглядело как просто статисты. Но качество игры не улучшилось, оно было с нами только первые минут 20. В конце игры Шовковский кричал. Он выглядел очень злым - то ли на Шапаренко с его браслетом, то ли из-за того, что видел на поле. Но и мы не понимали, почему зажигание динамовцев было таким коротким. Проблема структурная и скрывается в отношении тренера к возможностям футболистов в кризисной ситуации. А также в игроках, которые не способны разозлиться сами на себя. Ну и тот крик тренера хотелось бы слышать больше и чаще, потому что это показывает, что он не прячется под козырьком, а участвует в матче.

1:0 - "Динамо" выигрывает "Маккаби", но по сумме мячей вылетает из Лиги Европы со счетом 2:3. Намиксовав множество собственных ошибок, бело-синие продолжили транзитное движение вниз по евротурнирам. Да, есть важные очки для рейтинга УЕФА, но кому они уже интересны? Жеребьевка группы ЛК будет сегодня в 13:00, там киевляне узнают 6 уникальных соперников.