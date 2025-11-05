Знаменитого футболиста обвинили в неуважении к РФ из-за отказа говорить по-русски

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович снова попал под критику россиян из-за того, что он не разговаривает на языке страны-агрессора. Бывший футболист римского "Лацио" и миланского "Интера" предпочитает общаться на итальянском, чем доводит до истерики представителей РФ.

Так, экс-игрок сборной России Федор Смолов в интервью порталу Sports.ru возмутился, что Станкович не учит русский язык. 35-летний нападающий назвал сербского специалиста меркантильным человеком, который приехал в РФ только для того, чтобы заработать деньги.

"Казалось, что приедет близкий по ментальности к России человек и объединит команду. По факту оказалось, что если ты был успешным игроком, это не значит, что ты будешь успешным тренером. И, видимо, чувак не хочет вкладываться, у него есть штаб, которому он делегирует полномочия, разговаривает он на итальянском, обвиняет игроков, ругается. Ощущение, что приехал просто бабки заработать. Он не учит русский язык. Это говорит о банальном неуважении к среде, в которой он находится", – сказал Смолов.

Отметим, что Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года, а сейчас находится под угрозой отставки из-за неудовлетворительных результатов.

