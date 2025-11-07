Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович продолжает подвергаться нападкам со стороны россиян за то, что не говорит на языке страны-агрессорки. Бывший футболист римского "Лацио" и миланского "Интера" предпочитает общаться на итальянском, чем доводит до истерики представителей РФ.

Так бывший наставник московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" обвинил Станковича в том, что тот "диктует свои условия". Россиян также добавил, что его соотечественников в футбольных клубах нужно "матерком фигануть".

"Но я бы сказал про язык. Если ты работаешь у нас, то ты должен знать русский язык. С него никто этого не требовал, в контракте не прописал, иначе бы ему пришлось. К сожалению, наши зачастую ведутся на такое, что он поиграл в Европе. Поэтому здесь Станкович диктовал свои условия с точки зрения силы. У нас все равно львиная доля футболистов – русские. А русских надо и матерком фигануть. Для этого надо знать язык. Не значит, что надо только матом ругаться", – сказал Силкин.

До этого Станковича раскритиковал бывший футболист сборной России Федор Смолов, который обвинил серба в неуважении к РФ.

Отметим, что Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года, а сейчас находится под угрозой отставки из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-нападающий сборной России Александр Кокорин выразил уверенность в том, что представителей страны-агрессора не ждет ничего хорошего после возвращения в международные турниры.

