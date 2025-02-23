Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евробаскет-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 24 февраля, проведет заключительный матч квалификационного турнира к чемпионату Европы-2025. Команда Айнарса Багатскиса сыграет на выезде с командой Португалии.

Видео дня

Поединок принимает паркетспортивно-конгрессного центра Матозиньюша. Смотрите на OBOZ.UA видеотнансляцию матча Португалия – Украина. Время начала – 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру кроме OBOZ.UA можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Фаворитами поединка считаются хозяева площадки. Ставки на победу Португалии с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,49. Триумф "сине-желтых" оценивается котировкой 2,62.

СОСТАВЫ КОМАНД

Португалия: Андре Круз, Кандидо Са, Даниэль Релвао, Диогу Гамейро, Диого Вентура, Гонсалу Дельгадо, Мигель Кейроc, Диого Брито, Рафаэль Лисбон, Рикардо Монтейро, Уильямс Лок, Владислав Войцо, Энтони да Силва, Франсиско Амаранте.

Украина: Виталий Зотов, Денис Лукашов, Михаил Бублик, Павел Крутоус, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Даниил Сипало, Ростислав Новицкий, Артем Пустовой, Максим Кличко.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы уже потеряли все шансы на выход на континентальное первенство. А Португалия возвращается на чемпионат Европы спустя 14 лет.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Товарищеский матч

Украина – Португалия – 76:77 (26:21, 23:17, 19:18, 8:21)

Евробаскет-2025. Квалификация

Украина – Португалия – 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

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