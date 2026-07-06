Португалия – Испания: искусственный интеллект назвал точный счет матча 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Испании сыграет с португальской национальной командой в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Европейское дерби во втором раунде плей-офф первенства планеры в США, Мексике и Канаде состоится в понедельник, 6 июля.

Видео дня

Игру принимает стадион в Далласе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания. Время начала – 22:00.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия – Испания так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 4,14, а на победу испанцев – 1,93. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Искусственные интеллект Gemini корпорации Google также отдает предпочтение испанцам. По мнению нейросети, "фурия роха" выглядит более коллективно и уверенно.

"Обе сборные придерживаются атакующего стиля, поэтому вряд ли стоит ожидать закрытой игры. Испания, вероятно, будет больше контролировать мяч, тогда как Португалия будет опасна в контратаках и при стандартных положениях. Несмотря на опыт Португалии в крупных матчах, нынешняя испанская молодежь выглядит несколько более слаженной и стабильной на протяжении всех 90 минут, что может стать решающим фактором для выхода в четвертьфинал. Вероятный счет: 2-1 в пользу Испании (в основное или дополнительное время)", – прогнозирует ИИ.

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