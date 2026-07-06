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Португалия – Испания: искусственный интеллект назвал точный счет матча 1/8 финала ЧМ-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,5 т.
Испанцы играют с португальцами
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Сборная Испании сыграет с португальской национальной командой в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Европейское дерби во втором раунде плей-офф первенства планеры в США, Мексике и Канаде состоится в понедельник, 6 июля.

Игру принимает стадион в Далласе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания. Время начала – 22:00.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия – Испания так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 4,14, а на победу испанцев – 1,93. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Прогноз на матч Португалия – Испания.

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Искусственные интеллект Gemini корпорации Google также отдает предпочтение испанцам. По мнению нейросети, "фурия роха" выглядит более коллективно и уверенно.

Лидер португальцев Криштиану Роналду.
Сборная Испании по футболу

"Обе сборные придерживаются атакующего стиля, поэтому вряд ли стоит ожидать закрытой игры. Испания, вероятно, будет больше контролировать мяч, тогда как Португалия будет опасна в контратаках и при стандартных положениях. Несмотря на опыт Португалии в крупных матчах, нынешняя испанская молодежь выглядит несколько более слаженной и стабильной на протяжении всех 90 минут, что может стать решающим фактором для выхода в четвертьфинал. Вероятный счет: 2-1 в пользу Испании (в основное или дополнительное время)", – прогнозирует ИИ.

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