'Понимаю, в стране война, однако и о футболистах надо думать', – игрок 'Шахтера' возмутился ситуацией в Украине

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, комментируя победу над "Черноморцем" (4:1) в украинской Премьер-лиге выразил недовольство ранним временем начала игры. Поединок стартовал в 13:00.

25-летний футболист сборной Украины считает, что несмотря на военное время, нужно заботится и о комфортных условиях для игроков.

"В Киеве установилась очень жаркая погода и начинать игру в 13:00 не совсем правильно. Я понимаю, что у нас в стране война, и не всегда легко. Однако и о футболистах нужно думать. По такому солнцу тяжело играть", – сказал Бондарь в интервью SportArena.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году жена Бондаря написала эмоциональный пост в Instagram после того, как ее супруг получил тяжелую травму. Даша Савина назвала украинцев, которые радуются чужой боли "озлобленными гадами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Савина к Бондарю ушла от футболиста киевского "Динамо" Владислава Супряги. 22 июля 2021 года Савина и Бондарь поженились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!