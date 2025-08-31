Поляки отметились хамской выходкой в матче Израиля на чемпионате Европы по баскетболу. Видео

Перед началом матча группового этапа Евробаскета-2025 между сборными Польши и Израиля в Катовице польские болельщики освистали израильский гимн. Видео с инцидентом стремительно разошлось по соцсетям и собрало около 400 тысяч просмотров.

Видео дня

Арена в Катовице была заполнена до отказа, и болельщики создали накалённую обстановку ещё до стартового свистка.

Израиль выступает в группе D, где все матчи проходят в Польше. Его соперниками являются хозяева турнира, а также сборные Франции, Бельгии, Исландии и Словении.

Израиль начал Евробаскет с успеха, а поляки добыли тяжёлую викторию над Словенией. Встреча Польша - Израиль завершилась победой хозяев площадки со счетом 66:64.

В сети польские комментаторы одобрительно отреагировали на хамскую выходку соотечественников. Один из пользователей написал: "Страна, которая ведёт геноцид, не должна играть в европейских соревнованиях. Это скандал". Другой добавил: "Невероятный позор, что мы позволяем этим убийцам приезжать сюда и выступать".

Звучали и более радикальные комментарии: "Браво, гнать этих тварей", "Правильно, Израиль не должен участвовать в спортивных турнирах", "Красиво, е…ть этих людоедов".

