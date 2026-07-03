1,5 млрд человек – и среди них нет футболистов? Почему Китай вечно пролетает мимо чемпионата мира

Представьте: вы живете в одной из самых богатых стран мира, у вас столько людей, что планета может искривиться. Государство жестко регулирует каждый шаг и, казалось бы, должно помогать такой бюрократией во всем. Но футбол так и не развился. В таких условиях живёт Китай – об их сборной вы никогда ничего не слышали. Да и не услышите, потому что чемпионат мира для них даже не мечта, а турнир, который существует где-то там. Почему в огромной стране всё сложилось так плохо? OBOZ.UA рассказывает истории, о которых вы и не задумывались.

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Единственное выступление – национальная гордость

Китайская сборная существует давно, но попасть на чемпионат мира смогла лишь один раз, в 2002 году. Главным творцом того успеха называют тренера – серба Бора Милутиновича. Он не впервые выходил на ЧМ (пятый раз подряд с разными сборными), поэтому решил, что китайцам нужен свой собственный стиль футбола. Его назвали "Счастливый футбол", при котором команда должна была избегать психологического давления со стороны прессы и общества. И это сработало.

Собрав ту самую лучшую сборную, Китай всерьёз взялся за отбор на ЧМ. Азиатская квалификация сама по себе экзотика, мы убеждаемся в этом каждый год. Тот этап не стал исключением: тогда они попали в группу со сборными Индонезии, Мальдив и Камбоджи. Но "драконы" просто не обратили внимания на соперников: 6 побед, 25 забитых и всего 3 пропущенных мяча. Далее был второй этап и группа из 5 участников, но и там они одержали 7 побед в 8 матчах; проиграли Узбекистану только в последнем туре, когда отрыв и без того уже был космическим. Произошло чудо, и сборная Китая впервые в истории попала на чемпионат мира.

Ехать было недалеко, турнир проходил в Японии и Южной Корее. В группе С собралась солидная компания – Бразилия, Турция и Коста-Рика. Однако уже в первом же матче травмулся лидер, защитник Сунь Цзихай. В матче против костариканцев сборная уступила 0:2. Далее… ещё два поражения – 0:4 и 0:3. Пропустив 9 голов, Китай безапелляционно вылетел из первого и единственного для них чемпионата мира. Зато китайцы могут похвастаться тем, что в их воротах забивали такие легенды, как Роберто Карлос, Роналдиньо, Роналдо и Ривалдо – будущие чемпионы 2002 года.

Несмотря на то, что то выступление было ещё хуже, чем игра сборной Украины в 2024 году, турнир вызвал беспрецедентный медийный бум. Матчи сборной Китая собирали аудиторию буквально в сотни миллионов зрителей – школы и предприятия даже приостанавливали работу, чтобы люди могли смотреть трансляции. Но всплеска на будущее не последовало: то, что вы сегодня ничего не слышали о китайском футболе, означает, что за более чем 20 лет Поднебесная так и не усвоила уроки.

Китайский футбол проигрывает ещё на уровне дворовых игр

Национальный подъем должен был стимулировать детский футбол, как это было в Украине после 2006 и 2012 годов. Но нет, Китай провалил задачу на самом начальном уровне. Все из-за того, что в стране жесткая система академической конкуренции и ужасный экзамен Гаокао, который отнимает все время на подготовку. У детей буквально нет времени играть, потому что нужно готовиться, а родители не хотят так рисковать будущим своего ребенка.

Дворы не стали местом роста. В отличие от Украины, европейских или африканских стран, в Китае нет традиции массового уличного футбола. Именно там дети обычно понимают, что хотят попробовать больше, и учатся базовой креативности. Но даже если кто-то попадет в большой футбол, его ждет бюрократия. Вместо долгосрочной стратегии Китайская футбольная ассоциация постоянно искала, как бы сделать "интереснее". Поэтому ввели жесткие ограничения на легионеров, обязательные квоты для игроков до 23 лет, а также попытки искусственной натурализации иностранцев. Как вы понимаете, национальной сборной это отнюдь не помогало.

А в последние годы китайский футбол окончательно погряз под влиянием денег. Там десятилетиями процветает коррупция, и сейчас она достигла своего пика. Договорные матчи, подкуп судей и махинации с трансферами – основа местного спорта, которая уничтожила честную борьбу, а несколько волн громких антикоррупционных расследований закончились заключением в тюрьму топ-чиновников Китайской футбольной ассоциации и даже бывших тренеров сборной. Несложно представить, на каком нулевом уровне будет доверие со стороны болельщиков и захочет ли кто-то идти играть в футбол в такой атмосфере.

Исправить эти проблемы не удастся никогда

Китайская экономика входит в число самых развитых в мире, а население страны, по разным подсчётам, составляет от более чем миллиарда до полутора миллиардов человек. Есть даже государственная концепция с амбициями выиграть Чемпионат мира к 2050 году. Но после ЧМ начался системный кризис. Главная проблема – желание получить результат здесь и сейчас. Это выглядит странно, но Китай просчитался там, где этот просчет должен был бы быть идеальным.

Почти все топовые клубы финансировались крупными корпорациями, преимущественно застройщиками. Футбол для них стал инструментом лоббирования интересов перед местными властями, а не средством достижения спортивных успехов. Когда в Китае начался кризис на рынке недвижимости, финансирование мгновенно свернули. Показателен пример клуба "Цзянсу" – он в 2021 году выиграл чемпионат Китая, но через несколько месяцев прекратил существование. Домашняя корпорация получила результат здесь и сейчас, а дальше просто отказалась от непрофильного актива. Чем-то это напоминает Украину и период середины 2010-х годов, когда топовые бизнесмены оставили именитые клубы один на один с проблемами, и те просто исчезли.

На международном уровне дела обстоят плохо. Последняя победа "Гуанчжоу" в Азиатской Лиге чемпионов была аж в 2015 году, а за почти 70 лет существования этого турнира побеждали только две команды. "Ляонин" завоевал кубок ещё в 1990 году, тогда как "Далянь" лишь однажды дошёл до финала в 1998 году.

Вы же помните, как Китай десять лет назад массово скупал за миллионы европейских футболистов? Схема рухнула так же быстро, как и запустилась: в Китайскую Суперлигу переходили Дрогба, Тевес, Оскар, Витсель, Маскерано и другие. Привлекали и топ-тренеров, таких как Марчелло Липпи или Луис Фелипе Сколари. Но вложенные миллиарды долларов не оправдали себя. Уже через несколько лет в стране ввели жесткую налоговую политику в отношении спорта, и космические зарплаты исчезли. Вместе с игроками. Поэтому Китаю просто не на кого смотреть воочию, а не с экранов телевизора – и их сборная остаётся просто командой из Азии, которая однажды напомнила о себе и не может найти футболистов среди полутора миллиардов человек.