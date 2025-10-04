Где смотреть Исландия – Украина. Расписание трансляций отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины в пятницу, 10 октября, проведёт свой третий матч отбора на чемпионат мира по футболу-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Подопечные Сергея Реброва на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик сыграют против команды Исландии.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина. Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Билеты на гостевой сектор (J) для украинских болельщиков стоят для взрослых – 6900 крон (57$), для возрастной категории 16 лет и ниже – 3450 крон (28$).

Встречу можно будет посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно в эфире телеканала "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Дополнительно трансляция появится на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в отдельном pop-up разделе "Телевидение" в день игры.

За час до стартового свистка состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Украина и Исландия в своей истории встречались пять раз на уровне национальных футбольных команд. Дважды побеждали "желто-синие"; одна победа на счету островитян.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября мужская сборная Украины по футболу поражением 0:2 открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-й минуте.

Во 2-м туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины умудрилась сыграть с Азербайджаном 1:1 на его поле

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!