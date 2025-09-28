Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

После дебютного гола защитника ПСЖ Ильи Забарного в ворота "Осера" весь стадион "Парк де Пренс" вскочил на ноги и аплодировал украинцу. Диктор скандировал его имя, а трибуны в ответ дружно выкрикивали фамилию нашего соотечественника.

23-летний центрбек провел весь матч шестого тура Лиги 1 в основном составе парижан и стал одним из героев встречи. На 32-й минуте он открыл счет, замкнув передачу Витиньи.

Всего за игру Забарный 90 раз касался мяча, выполнил 77 точных передач из 80 (96%), сделал 6 выносов, 5 подборов, 1 отбор и 1 перехват. В активе также 1 удар: именно он и принес гол.

По данным Sofascore, украинец получил оценку 8,1: второй показатель среди всех игроков матча. Выше оказался лишь его партнер по обороне Лукас Бералдо (9,2), также забивший мяч. Портал WhoScored поставил Забарному 7,6, что стало третьим результатом игры.

После финального свистка футболист не скрывал эмоций. "Первый гол на домашнем стадионе. Что за ощущения!", – написал Забарный в Instagram.

В нынешнем сезоне это его первый забитый мяч за ПСЖ. Всего украинец провел 6 матчей в чемпионате Франции.

Как сообщат OBOZ.UA, Илья Забарный официально перешёл в ПСЖ из "АФК Борнмут" за 63 миллиона евро с учётом бонусов. Украинец подписал пятилетний контракт, при этом его зарплата оценивается ниже средней по составу команды.

СМИ сообщили, что в парижском команде Илья будет зарабатывать около 480 000 евро брутто в месяц, однако это лишь часть его дохода. Соглашение также включает бонусную систему, которая может довести его доход до 8 миллионов евро чистыми за сезон.

Эти бонусы обычно зависят от индивидуальных результатов игрока и командных успехов, в частности в Лиге чемпионов.

