Подписывают, что не поддерживают войну: украинская чемпионка вынуждена соревноваться с россиянками, а иностранцев больше не интересует вторжение РФ

Трехкратный призер Олимпийских игр по гребле на каноэ Людмила Лузан призналась, что уже не чувствует от иностранных коллег такого сопереживания, как в начале полномасштабной войны в Украине. А международное гребное сообщество пытается быть хорошим и для нашей сборной, и для спортсменов из стран-агрессорок – РФ и РБ, которых допустили к соревнованиям в "нейтральном" статусе. Хотя, как ни крути, они все равно являются представителями своих государств.

В комментарии OBOZ.UA Лузан, которая на августовском чемпионате мира выиграла сразу четыре золотые награды, отметила, что в гребле на байдарках и каноэ уже фактически смирились с присутствием посланцев Кремля на крупных соревнованиях, хотя так не должно быть. А международное сообщество пытается сохранить довольно странный в этой ситуации нейтралитет.

"Я думаю, что они хотят быть хорошими и для нас, и для них. И это видно. Конечно, мы не согласны с этим, потому что в это время, когда идет война, когда у нас гибнут люди, эти спортсмены имеют полное право представлять свои страны", – возмущена Людмила.

"Ведь, несмотря на "нейтральный" статус россиян и белорусов, они все равно представляют свои страны, потому что приезжают оттуда и выступают. И это несправедливо. Отношение к ним, конечно, не должно быть таким", – уверена титулованная гребчица.

По словам Лузан, за четыре года полномасштабной войны значительно снизился уровень сопереживаний и у коллег-спортсменов из других стран. Они уже не интересуются тем, что у нас происходит.

"Мне кажется, что люди немного устали от того, что мы постоянно об этом говорим. У них своя жизнь, поэтому уже точно нет такого ажиотажа и такого сопереживания, как было в начале полномасштабной войны", – рассказала чемпионка мира.

К сожалению, безалаберные гребцы есть и в дисциплинах Людмилы Лузан. Например, на чемпионате мира-2025 в Милане в каноэ-двойках на дистанции 500 метров так называемые "нейтральные" россиянки Гуреева и Шляпникова заняли четвертое место. А в финале каноэ-двойки на 200-метровке Людмила и Ирина Федорив финишировали первыми, опередив соперниц из РФ на 0,72 секунды.

"Да, и в моих дисциплинах есть "нейтральные" спортсменки. Они там должны подписать соглашение, что не поддерживают войну. Конечно, это формальности, и мы все понимаем, что так не должно быть, что они вообще не должны иметь право выступать на соревнованиях", – отметила Лузан.

И, несмотря на неутешительную мировую тенденцию, когда все больше международных федераций допускают агрессоров к своим соревнованиям, смысл бороться дальше против присутствия "нейтральных" атлетов на крупных турнирах, есть.

"Конечно, есть. Не нужно сдаваться, нужно дальше отстаивать независимость нашей страны. Поэтому мы будем бороться до конца", – пообещала Людмила.

