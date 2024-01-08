Поддерживал Украину, а фанаты спорили годами: Кличко отреагировал на смерть легенды мирового футбола

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко выразил соболезнования в связи со смертью легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Мэр Киева отметил, что близко дружил с бывшим игроком мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, который поддерживал нашу страну в борьбе с российской агрессией.

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Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале. Бывший чемпион мира супертяжелого веса отметил весомый вклад, который Бекенбауэр сделал в развитие футбола и всего спорта. Кличко-старший также подчеркнул, что двукратный обладатель "Золотого мяча" был настоящим профессионалом.

"Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Откровенный, добрый, отзывчивый. Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство. А фанаты годами спорили, кто более великий в футболе – Пеле или Беккенбауэр. Он поддерживал Украину в ее демократических европейских устремлениях. И во время Революции Достоинства и когда Россия ворвалась на нашу землю. Светлая память действительно великому в своем деле профи и настоящему Человеку…" – заявил Кличко.

Беккенбауэр вошел в историю мирового футбола как один из лучших центральных защитников всех времен. В составе мюнхенской "Баварии" он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, один раз – Кубок обладателей кубков. Со сборной Германии победил на континентальном первенстве-72 и чемпионате мира-74.

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