Поговорим об украинском хоккее – виде спорта, который пользуется в стране популярностью.

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Этого успеха украинские поклонники хоккея ждали шесть лет. И дождались – национальная сборная страны стала победителем мирового чемпионата в Дивизионе 1В. Он проходил в Литве. Соперниками нашей команды были сборные Эстонии, Китая, Испании, Нидерландов и Литвы.

В каждой игре наши ребята уверенно побеждали своих соперников: Эстонию – 8:0, Нидерланды – 4:0, Китай – 9:0, Испанию – 6:1, Литву, являвшуюся нашим главным конкурентом, – 4:1. В итоге была завоевана путевка в Дивизион 1А, в котором "желто-синие" выступали в последний раз в 2017 году.

Набрав в пяти матчах 15 очков, наши ребята забросили в ворота соперников 31 (!) шайбу, пропустив при этом всего две. В активе сборной Литвы – 12 очков, а команда Китая с 8 очками заняла третье место.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий сборной Украины Александр Пересунько – в его активе 11 очков (5 заброшенных шайб и 6 результативных передач). Он является игроком словацкого клуба "Попрад".

В сборную ее главный тренер, в прошлом известный украинский хоккеист, в том числе выступавший в НХЛ Дмитрий Христич, пригласил хоккеистов украинских клубов – "Сокола", "Днепра", "Кременчуга". Их партнерами стали игроки, выступающие в восьми странах: Словакии, Венгрии, Канады, США, Польши, Финляндии, Нидерландов и Франции.

После семилетнего перерыва сборная Украины вернулась в Дивизион 1А. Здесь ее соперниками будут сборные Италии, Румынии, Японии, Польши и Великобритании. Две последние команды в этом году играли в элитном дивизионе чемпионата мира, но заняли в своих группах последние места.

А вот из Дивизиона 1А в "элиту" поднялись национальные команды Венгрии и Словении. Корону же сильнейшей сборной мира на данный момент удерживает сборная Чехии, выигравшая домашнее мировое первенство, "серебро" завоевала команда Швейцарии, "бронза" досталась Швеции.

Среди сильнейших сборных мира команда Украины выступала последний раз в далеком 2008 году. Тогда ее тренировал Анатолий Богданов, среди подопечных которого был и Дмитрий Христич.

Отметим, что нашу сборную в этом сезоне ожидает еще одно испытание – финальный раунд отбора на зимнюю Олимпиаду-2026. Среди ее соперников – сборные Латвии, Словении и Франции. Победы над командами Южной Кореи, Эстонии и Польши в предварительном раунде квалификации позволили нашим ребятам выйти в финальный отборочный этап, где мы желаем им успеха.

Удача отвернулась в овертайме

Юниорская сборная Украины U18 заняла второе место на чемпионате мира в Дивизионе 1А. Нашими соперниками были ровесники из Австрии, Венгрии, Дании, Японии и Германии. Триумфатор определялся в заключительном матче, в котором соперником наших ребят была сборная Германии. Основное время игры завершилось вничью – 1:1, а в овертайме удача улыбнулась нашим соперникам, которые за 75 секунд до его окончания забросили победную шайбу – 1:2 для "желто-синих".

В пяти матчах подопечные Александра Бобкина набрали 13 очков, у сборной Германии – 14 баллов, а на третьем месте оказались юниоры Австрии – 8 очков.

Стоит отметить прогресс нашей сборной. Для сравнения, на предыдущем чемпионате мира украинцы боролись за выживание, финишировав на предпоследнем месте. Теперь же в составе нашей команды выступали несколько игроков, которым уже по 16-17 лет. И в сезоне-2025 "желто-синие" предпримут еще одну попытку пробиться в высший дивизион.

15-й чемпионский полет "Сокола"

В сезоне-2023/2024 в украинской Суперлиге участвовало шесть команд. На финише регулярного чемпионата их показатели были такими: "Сокол" (Киев) – 66 очков, "Днепр" (Херсон) – 62, "Кременчуг" – 62, "Киев Кэпиталз" – 55, "Тризуб" (Киев) – 18, "Берсерки" (Харьков) – 7.

Согласно регламенту, четыре лучших команды регулярного чемпионата вышли в плей-офф. Полуфинальные пары составили "Сокол" – "Киев Кэпиталз" и "Днепр" – "Кременчуг". На этом этапе в серии до четырех побед лучшими оказались "Сокол" (4:1) и "Кременчуг" (4:3). В финальном противостоянии "Соколу" для успеха понадобилось четыре матча – 4:0. Тренирует киевлян экс-хоккеист национальной сборной Олег Шафаренко.

Это был третий подряд чемпионский сезон "Сокола" и 15-й комплект золотых медалей. "Кременчуг" в шестой раз стал серебряным призером, также в коллекции этой команды из Полтавской области есть и чемпионский титул, завоеванный в сезоне-2019/2020.

Также определились лауреаты хоккейного сезона, которые стали обладателями индивидуальных призов от Федерации хоккея Украины.

Лучший игрок чемпионата Украины – Никита Сидоренко ("Днепр");

Лучший вратарь – Богдан Дяченко ("Сокол");

Лучший защитник – Евгений Ратушный ("Днепр");

Лучший нападающий – Виталий Лялька ("Кременчуг");

Лучший молодой игрок – Никита Сидоренко ("Днепр");

Лучший тренер – Александр Бобкин ("Днепр").