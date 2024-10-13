Петракова выгнали с поста главного тренера сборной Армении по футболу

Знаменитый украинский специалист Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении, информирует Федерация футбола этой страны.13 октября Армения проиграла в Лиге наций Северной Македонии (0:2), после чего потеряла шансы на выход в дивизион В.

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67-летний украинец проработал с командой с января 2023. За это время под его руководством армянские футболисты сыграли 18 матчей, 10 из которых завершились поражением. Еще в четырех была зафиксирована ничья.

Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составлял 500-600 тыс. евро в год.

Свою работу в Армении Петраков начал с поражения. В квалификации Евро-2024 его подопечные проиграли 1:2 Турции, при этом открыв счет первыми.

После этого матча украинский тренер отметился хамской выходкой на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Александр Петраков возглавлял сборную Украины. Полноценный контракт был подписан 17 ноября 2021 года.

За это время специалист вместе с "желто-синей" национальной командой провел 15 матчей, добыв 6 побед и потерпев 2 поражения. Еще 7 игры завершились вничью.

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