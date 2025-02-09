Первый на планете! Мбаппе установил уникальный рекорд в истории футбола. Видео

Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который достиг отметки в 500 очков по системе "гол+пас". Форвард "Реала" оформил это достижение в матче против "Атлетико" (1:1).

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Забитый мяч в игре 23-го тура Ла Лиги позволил французу довести свой счет до 313 голов и 187 ассистов в 26 лет и 51 день. По этому показателю он опередил Неймара (492 результативных действия в таком возрасте), Лионеля Месси (486) и Криштиану Роналду (302).

Также Мбаппе стал первым игроком "Реала" после ухода Роналду, который в своем дебютном сезоне забил и "Барселоне", и "Атлетико".

В текущем сезоне Ла Лиги после 21-го тура на его счету 16 голов и 2 ассиста – лучший результат среди всех, кроме Роналду, который на этом этапе забивал 20 раз и отдал 4 передачи.

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