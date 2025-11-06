Решающий тур для 'Динамо' и 'Шахтера': чего ждать от украинских клубов в Лиге конференций

Сегодня пройдет важный 3-й тур Этапа лиги в ЛК. Если "Шахтер" и "Динамо" потеряют очки и в этот раз, то начинать вторую половину таблицы придется с глубокого подвала, что очень усложнит путь даже в зону плей-офф. Возможно ли забрать по 3 очка сразу в обоих матчах? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

"Зрински": боснийский футбол на подъёме?

На сегодня действующий чемпион Боснии идет вторым во внутреннем чемпионате, уступив лишь раз и имея минимальное отставание от "Бораца". В Кубке тоже есть успех, попали в 1/8. Что касается еврокубков - "Зрински" начинал путь в ЛЧ: сначала их выбил "Слован", а в Лиге Европы в последнем отборе уступили "Утрехту". В 2025-ом им лишь второй раз в истории удалось пробиться в основной этап еврокубков в целом. За последние 20 лет было более десятка попыток пройти квалификации всех трех турниров, но только реформа международных турниров дала им возможность заскочить в группу. Здесь и попались киевляне.

Для боснийцев "Динамо" - первый украинский клуб. Коллектив Игоря Штимаца начал Лигу конференций громкой победой 5:0 против "Линкольна", а дальше против немецкого "Майнца" в меньшинстве пустил лишь один гол. Конечно, команде не будет хватать основного полузащитника Савича (удален), но это не будет проблемой, ведь коуч пропагандирует гибкость состава и заметную ротацию. Вперед будет вести супербомбардир Билбия - 13 мячей во всех турнирах. Атаку поддержат Марио Кузе и Шакота. А еще надо быть внимательными с центрбеками, они любят высоко подниматься и забивать.

Есть ли сегодня шанс на очки для "Динамо"?

Больше откладывать нельзя: чемпион Украины надежно запарковал себя в подвале таблицы ЛК и еще одна потеря очков сделает почти невозможной даже зону плей-офф (учитывая, что для выхода дальше надо минимум 7 очков, а 3 легких уже потеряно). Тренерский штаб говорит, что недоступны на еврокубки Бражко, Диалло и Биловар; все еще под вопросом Волошин. В УПЛ все более менее понятно, а вот на международной арене надо добавить, чтобы не пришлось запускать челленджи с прическами, как фанат "Юнайтед". Шовковский уже подчеркнул проблему однотаймовости и сказал, что с ней будут работать:

Действительно получается так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается. Мы замечаем, повторяем, акцентируем, делаем целенаправленные действия на это, но, скажу честно, иногда даже непонятно, почему так получается. Действительно, это уже как реальная проблема. Закрывать глаза на это нельзя. Если мы это видим, мы это понимаем и будем над этим работать. - Александр Шовковский, главный тренер "Динамо"

Соперник выпал сложный, как и всегда. Обращаем внимание на то, что боснийцы имеют бешеное количество ударов и они поражают нацеленностью, xG в несколько раз больше, чем у динамовцев. А еще у них преимущество по попаданиям в створ, по отборам (особенно в центре поля) и по обороне собственных ворот от ударов. С другой стороны, бело-синие будут иметь передачу в контроле мяча, ведь "Зрински" любит короткие передачи, а на длинные решается изредка, потому что не точно получается. Мы хорошо помним, какими невыразительными были обе наши игры начала Лиги конференций. Но с другой стороны, на прошлой неделе киевляне показали, что умеют выдать хотя бы один качественный тайм. Просто сейчас "Динамо" время выбрать такую стратегию: пропустить после перерыва и напихать сопернику в ответ. По крайней мере, в ноябре этот план выглядит рабочим.

"Брейдаблик": знакомая команда, непонятный вызов

Название не новое для украинских фанатов: в свое время с "Брейдабликом" успешно играла "Заря", теперь пришло время донецкого клуба. История команды в Европе маленькая, она даже зеркальна к "Зрински": в 25-ом году началось лишь второе за все выступления участие в основном раунде. Зелёные много бились за отбор, но застревали на очень ранних стадиях, сейчас откровенно повезло пробиться в группу. Но не надо пренебрегать соперником несмотря на поверхностные результаты. "Брейдаблик" уже знает, что не попал в еврокубки в следующем году (там система весна-осень и результат месяц как известен). Поэтому зацепиться за плей-офф для них будет главной задачей.

Тем более, украинцы последняя преграда на пути к этой квалификации: позади тяжелая проигранная игра против "Лозанны", а вот с "КуПСом" расписали нулевую ничью. Устоять против "Шахтера" - и откроется путь к более легким очкам против других равных команд, несмотря на 0 забитых на сегодня мячей в ЛК. К счастью для горняков, им не надо будет ехать через полконтинента в Исландию. Команда не инициирует активность впереди, но если зацепится за нее, то надо грызться. Еще наблюдаем за их контратаками и длинными пасами, которых выполнено даже больше, чем у горняков. И чтобы у вас точно не возникало вопросов - исландцы сделали вдвое больше касаний мяча в чужой штрафной.

Хватит ли "Шахтёру" куража после Классического?

Так уж получилось, что кураж "Шахтера" запускается тогда, когда их разозлить. Поэтому сегодня мы не хотим видеть пародию на футбол. Нам нужна команда, которая уже забыла о Классическом и взяла оттуда только агрессивный настрой на успех. Горнякам ни в коем случае нельзя верить в собственный успех до финального свистка, уже сколько раз за последние 3 месяца подопечные Турана теряли результат внезапно для самих себя. Концентрация должна стать определяющим фактором. Тренер в воскресенье требовал от латералей высшей позиции и сегодня они смогут усилить усилия в атаке. Надо посмотреть, учился ли "Брейдаблик" у "Легии": та закрыла фланги и оставила "Шахтер" без продвижения мяча. Контрфутбол на такие действия поможет бразильцам завершать игру на силе собственных навыков и умений.

Вау-эффект от тренера горняков закончился, его ставка на фланги всем уже понятна. Нужна постоянная командная работа, как это было в первом тайме кубковой игры и весь матч против "Динамо" в воскресенье. Если киевлянам стоит пропустить гол, чтобы побежать вперед, то у "Шахтера" Ризнык должен отстоять на идеальный ноль, иначе его одноклубники теряются на поле. Горняки могут и должны выигрывать, это даст им 6 очков после трех туров, что будет отличным результатом для половины турнира. Это достижение полностью возможно и его есть кем брать, главное - правильная мотивация в раздевалке.