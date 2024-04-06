Перед матчем АПЛ у фаната конфисковали украинский флаг, так как он 'может вызывать проблемы'

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" запретил проносить на стадион флаг Украины, сообщает автор Telegram-канала Zorya Londonsk Эндрю Тодос. По словам журналиста, к нему обратился один из фанатов с жалобой на организаторов поединка против "Кристал Пелас".

"Собственник флага сообщил нам об этом. "Ноттингем Форест" запретил приносить его (флаг) на стадион. Причина: руководство АПЛ считает, что флаги можно рассматривать как политическое сообщение плюс это может повлечь за собой проблемы с безопасностью. Поэтому его не следует показывать", - пишет Тодос.

По углам полотнища, основу которого составлял флаг Англии, были нанесены флаг Украины, эмблемы "Шахтера" и "Кристалл Пелес" и флаг Донецкой области.

Эндрю Тодос добавил, что "владелец флага брал его на 14 других стадионов (включая другие арены АПЛ в этом сезоне) и раньше не имел проблем.

"Но на днях его конфисковали, поскольку он "может вызвать проблемы с безопасностью", – написал Тодос в комментариях под своим постом.

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