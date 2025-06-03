Правила футбола официально изменены

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально изменила правила выполнения пенальти. С 1 июля 2025 года удары, при которых игрок случайно касается мяча двумя ногами, будут трактоваться иначе – успешные удары при таких обстоятельствах теперь нужно будет перебивать.

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Речь идёт о редких, но спорных ситуациях, когда футболист при пробитии пенальти случайно касается мяча обеими ногами одновременно или задевает его опорной ногой сразу после удара. Ранее судьи трактовали это как двойное касание и назначали свободный удар в пользу соперника или фиксировали промах в серии пенальти.

Теперь IFAB чётко разделила намеренные и случайные действия. Если двойное касание произошло случайно:

при забитом пенальти удар перебивается ;

пенальти удар ; при незабитом – назначается свободный удар для соперника или фиксируется промах.

Если же футболист намеренно ударил мяч двумя ногами или дотронулся до него повторно до касания другим игроком, то сохраняется старая норма: фиксируется нарушение, а команде-сопернику предоставляется свободный удар или засчитывается промах.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2025 года, но может быть внедрено раньше по усмотрению организаторов турниров. IFAB пояснила, что изменения призваны устранить неоднозначности и сохранить честные условия для вратарей, которых может ввести в заблуждение изменившаяся траектория мяча.

Как сообщал OBOZ.UA, наибольший скандал связанный с двойным касанием во время 11-метрового удара случился в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими "Атлетико" и "Реалом". Команды обменялись минимальными домашними победами и решали судьбу путевки в серии послематчевых пенальти.

Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес, который подошел вторым к "точке" в составе своей команды, удачно реализовал свой удар. При этом во время выполнения попытки опорная нога футболиста не устояла на газоне и поехала немного вперед.

Бригада польского рефери Шимона Марчиняка, пересмотрев видеоповторы, отменила взятия ворот.

Напомним, что 1 марта The IFAB утвердил ряд изменений в правилах игры, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Одно из самых заметных нововведений касается времени, которое вратарь может держать мяч в руках.

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