"Остался лишь тухлый запах". Российская олимпийская чемпионка назвала россиян "навозом"

Российская олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской лыжной эстафете 4×5 км Вероника Степанова резко ответила тем, кто выступает против участия спортсменов в политике. В своей публикации она назвала таких людей "навозом", от которого, по ее словам, "остался лишь тухлый запах".

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Поводом для высказывания Степановой стала поддержка Александра Легкова, который участвует в выборах в Госдуму РФ. Лыжница назвала олимпийского чемпиона "настоящим неформальным лидером" и заявила, что он способен представлять жителей Мытищинского избирательного округа.

Затем Степанова перешла к критикам спортсменов-патриотов в политике. "А все те, кто против спортсменов-патриотов в политике, кто пытается снисходительно ухмыляться и ехидничать по своим анонимным тараканьим норкам - с моей точки зрения просто навоз. За давностью лет потерявший всякую ценность - остался лишь тухлый запах", – написала она у себя в Telegram-канале.

Высказывание вызвало резкую реакцию соотечественников. Один из комментаторов заявил, что эта характеристика "как никогда лучше подходит к самой Степановой", другой написал: "Разрешите представиться, я навоз. Так что ли?"

Пользователи также критиковали участие спортсменов в политике и сомневались в их компетентности для работы в парламенте. "Золотая медаль ОИ еще не повод считать других людей быдлом", – написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи отдельно обратили внимание на стиль публикации Степановой. В комментариях ее упрекали в агрессивной риторике и заявляли, что депутатам необходимо разбираться в политике и законодательстве, а не только иметь спортивные достижения.

Ранее Австрийский лыжник Мика Фермойлен показательно пристыдил Степанову, чей интеллект сравнивают со стиральной машиной, превратилась в оголтелую Z-патриотку.