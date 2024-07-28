Оргкомитет Олимпиады-2024 забрал аккредитации у российских пропагандистов

Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС. Организаторы Игр-2024 сослались на решение французских властей.

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Аккредитации отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования.

Экс-министр спорта России Павел Колобков устроил после этого фирменную истерику. Бывший чиновник уверен, что это случилось потому, что французские организаторы и МОК "реально не хотят слышать правду" и "максимально пытаются скрыть свои промахи".

"А спортивные журналисты ТАСС всегда профессионально освещали Олимпийские игры. Наши журналисты все это прошли, в том числе и жесткие проверки, а в отношении российских журналистов они были еще более жесткими, чем обычно. Поэтому это действительно попытка скрыть реально объективную информацию. Смею предположить, что этот отзыв аккредитаций не что иное, как проявление цензуры и препятствование законной деятельности журналистов", – сказал Колобков.

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