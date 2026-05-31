Оптическая иллюзия спровоцировала грандиозный скандал на Roland Garros. Видео собрало 10 млн просмотров за сутки

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар оказался в центре громкого скандала во время Roland Garros после вирусного видео, которое многие зрители восприняли как проявление агрессии по отношению к болгерл. Позже запись с другого ракурса показала, что спортсмен не прикасался к девушке, а причиной инцидента стало неудачное совпадение движений и угол съемки.

Эпизод произошел во время матча третьего круга против американца Алекса Микельсена. Ходар направлялся в подтрибунное помещение и эмоционально жестикулировал в сторону своего отца, который находился на трибунах. В этот момент болгерл, оказавшаяся перед теннисистом, начала отходить назад, потеряла равновесие и упала, зацепившись за защитное покрытие у края корта.

Короткий трехсекундный ролик быстро распространился в социальных сетях и за сутки набрал около 10 миллионов просмотров.

Из-за неудачного ракурса многим пользователям показалось, что испанец намеренно толкнул девушку рукой. После публикации видео спортсмен столкнулся с волной критики со стороны болельщиков.

На послематчевой пресс-конференции Ходар отверг обвинения.

"Я ее не трогал. Она шла спиной вперед и споткнулась о тент. Я бы никогда так не поступил, я очень уважаю работу болбоев", – сказал теннисист.

Позже в сети появилось видео с более широким планом. На записи видно, что физического контакта между игроком и болгерл не было. Девушка потеряла равновесие самостоятельно, а жест Ходара был адресован его отцу.

После детального разбора эпизод был признан недоразумением, вызванным оптической иллюзией и особенностями съемки. Сам Ходар продолжил выступление на турнире и впервые в карьере вышел в четвертый круг соревнований Большого шлема.

Рафаэль Ходар считается одним из самых перспективных испанских теннисистов нового поколения. В мае 2026 года он поднялся на 29-е место в рейтинге ATP и стал третьей ракеткой Испании после успешных выступлений на грунтовых турнирах и дебютного Roland Garros.

