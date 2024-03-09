Определился второй финалист Кубка Украины по баскетболу

В субботу, 9 марта, прошел второй полуфинал Кубка Украины по баскетболу. В Киеве на арене ДС "Венето" "Днепр" стал вторым финалистом, обыграв "Старый Луцк" со счетом 71:59.

Старый Луцк агрессивно начал матч и выиграл первую четверть 22:14, но уже во второй четверти Днепр начал находить свою игру фактически сразу до минимума сократил свое преимущество, а рывок перед большим перерывом позволил Днепру выиграть десятиминутку 30:15 и повести +7 после половины. игры.

Вторая половина матча прошла в равной борьбе – Днепр уверенно шел впереди на 7-10 очков, не подпуская Старый Луцк ближе, но и лучане не давали сопернику оторваться больше, чем на 10 очков, держа интригу до конца. Впрочем, приблизиться луцкая команда так и не смогла, проиграв 12 очков.

У лучан Стейси Томас набрал 16 очков, по 12 очков на счету Маркиза Джексона и Александра Кольченко. У Днепра самым результативным стал Александр Тарасенко с 19 очками.

Таким образом завтра, 10 марта, в финальном матче Кубка Украины сыграют Прометей и Днепр. Начало матча в столичном ПС Венето в 17:00.

Нас ожидает очень интересный финал – две непобедимые команды Суперлиги и Высшей лиги, которые на двоих имеют 57 побед в сезоне и 0 поражений.

Финал четырех Кубков Украины. 1/2 финала

Киев, ПС Венето

Старый Луцк – Днепр 59:71 (22:14, 15:30, 15:15, 7:12)

Старый Луцк: Мусиенко 3, Джексон 12+9 подборов, Кольченко 12, Томас 16, Липовцев 6+6 подборов – старт; Коцько 8, Дейна 2, Прозапас 0, Дюпин 0, Марков 0, Глушко 0, Бедлинский 0

Днепр: Бондарчук 7+5 подборов, Сорочан 0, Тимофеенко 10+6 подборов, Закурдаев 11+7 подборов, Горобченко 0+5 подборов + 8 передач – старт; Тарасенко 18, Сипало 9+6 подборов, Колдомасов 7, Конев 6, Ольховецкий 3, Дубоненко 0.